Los Ríos bajo Alerta Temprana Preventiva: pronostican hasta 90 mm de lluvia y probables tormentas eléctricas

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La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Ríos.

La medida se fundamenta en un informe técnico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que advierte sobre un evento meteorológico complejo con múltiples riesgos asociados.

El Director Regional de Senapred, Daniel Epprecht, detalló que la alerta responde a la combinación de dos frentes climáticos: “El primero es un componente de precipitaciones y otro componente también de tormentas eléctricas”.

De acuerdo con el reporte oficial, se espera que el agua caída alcance niveles de consideración en cortos periodos de tiempo.

La autoridad regional sostiene que “podrían llegar en la zona precordillerana hasta los 90 mm y en la zona litoral podrían llegar hasta los 75 u 80 mm (...) acompañado con fuertes ráfagas de viento y probabilidad de precipitación de granizos”.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la vigencia de esta alerta, y monitoreo permanente, las autoridades han hecho un llamado a la prevención y al autocuidado:

Evitar desplazamientos: Se recomienda no subir a zonas de montaña o cordillera si no es estrictamente necesario.

Se recomienda no subir a zonas de montaña o cordillera si no es estrictamente necesario. Mantenimiento: Limpiar canaletas y revisar los sistemas de evacuación de aguas lluvias en los hogares.

Limpiar canaletas y revisar los sistemas de evacuación de aguas lluvias en los hogares. Información oficial: Seguir las actualizaciones a través de los canales de Senapred y evitar difundir rumores no confirmados.

La alerta se mantendrá vigente hasta que las condiciones climáticas así lo ameriten, permitiendo que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) actúe de manera oportuna ante cualquier emergencia derivada de las lluvias o vientos.