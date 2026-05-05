;

Los Ríos bajo Alerta Temprana Preventiva: pronostican hasta 90 mm de lluvia y probables tormentas eléctricas

Los reportes también advierten una posible caída de granizos.

José Campillay

Leonardo Hernández

Los Ríos bajo Alerta Temprana Preventiva

Los Ríos bajo Alerta Temprana Preventiva

01:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la Región de Los Ríos.

La medida se fundamenta en un informe técnico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) que advierte sobre un evento meteorológico complejo con múltiples riesgos asociados.

El Director Regional de Senapred, Daniel Epprecht, detalló que la alerta responde a la combinación de dos frentes climáticos: “El primero es un componente de precipitaciones y otro componente también de tormentas eléctricas”.

Revisa también:

ADN

De acuerdo con el reporte oficial, se espera que el agua caída alcance niveles de consideración en cortos periodos de tiempo.

La autoridad regional sostiene que “podrían llegar en la zona precordillerana hasta los 90 mm y en la zona litoral podrían llegar hasta los 75 u 80 mm (...) acompañado con fuertes ráfagas de viento y probabilidad de precipitación de granizos”.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante la vigencia de esta alerta, y monitoreo permanente, las autoridades han hecho un llamado a la prevención y al autocuidado:

  • Evitar desplazamientos: Se recomienda no subir a zonas de montaña o cordillera si no es estrictamente necesario.
  • Mantenimiento: Limpiar canaletas y revisar los sistemas de evacuación de aguas lluvias en los hogares.
  • Información oficial: Seguir las actualizaciones a través de los canales de Senapred y evitar difundir rumores no confirmados.

La alerta se mantendrá vigente hasta que las condiciones climáticas así lo ameriten, permitiendo que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) actúe de manera oportuna ante cualquier emergencia derivada de las lluvias o vientos.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad