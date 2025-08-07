;

¿Será titular? La respuesta del DT de Peñarol sobre Brayan Cortés de cara al clásico contra Nacional

Diego Aguirre, técnico del “Manya”, se refirió al posible debut del portero chileno este fin de semana frente al “Bolso”.

Bastián Lizama

Instagram @oficialcap

Instagram @oficialcap

Brayan Cortés cuenta las horas para hacer su debut con la camiseta de Peñarol. Luego de su salida de Colo Colo, el arquero ya se sumó a los entrenamientos del “Manya” y podría ver acción este sábado en el clásico frente a Nacional.

En la previa del trascendental partido, el técnico de los “Carboneros”, Diego Aguirre, habló en conferencia de prensa y jugó al misterio con la posible titularidad del golero chileno para enfrentar al “Bolso”.

“Tengo decidido quién va a atajar, pero no les voy a contar. Cortés está en condiciones para jugar, al igual que las otras incorporaciones”, declaró el DT.

En esa línea, Aguirre abordó las críticas por el rápido estreno que podría tener el arquero nacional. “Otros jugadores llegaron y jugaron y no hubo tanto revuelo. Este es un caso más y veremos que es lo que entendemos mejor”, señaló.

“Si nosotros incorporamos a estos jugadores como Cortés, es porque tienen posibilidades importantes de poder jugar. Veremos que pasa el sábado", añadió.

A pesar de las dudas que planteó el entrenador de Peñarol, la prensa uruguaya adelantó que Cortés será titular en el clásico ante Nacional en desmedro de Martín Campaña, quien venía siendo fijo en el arco del “Manya”.

