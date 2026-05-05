Roberto Tobar, entre la espada y la pared: revelan ultimátum de la ANFP al jefe de los árbitros

El arbitraje del fútbol chileno sigue en el centro de la polémica por sus constantes errores en las competencias nacionales, y ahora la ANFP estaría tomando medidas drásticas para combatir la crisis.

Según reportó El Deportivo, el directorio del ente rector, encabezado por Pablo Milad, habría perdido la paciencia con Roberto Tobar, jefe de la comisión de árbitros, a quien le dieron un ultimátum.

De acuerdo al medio citado, ante las reiteradas fallas en los distintos torneos del fútbol chileno, al exjuez internacional le habrían exigido tomar decisiones drásticas, como apartar a los árbitros de bajo rendimiento y solo quedarse con los buenos, o de lo contrario, él mismo dejaría su cargo.

La desconfianza hacia Tobar no solo estaría vinculada al bajo nivel arbitral en los partidos, sino también a cuestionamientos sobre su gestión interna con el resto de los jueces.

Por ahora, en la comisión arbitral no queda más que asumir las críticas y trabajar para recuperar un estándar competitivo, en medio de un escenario donde los errores se han vuelto recurrentes y altamente cuestionados.