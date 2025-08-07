El lateral chileno, Marcelo Morales, tuvo un debut soñado con la camiseta del New York Red Bulls, luego de aportar una asistencia y marcar un penal en el triunfo ante Juárez de México por la tercera jornada de la Leagues Cup 2025.

Al minuto 47, el formado en Universidad de Chile ejecutó un tiro libre cerca de la mitad de la cancha y envió un centro preciso para Dylan Nealis, quien conectó el balón de cabeza para marcar el 1-0 en el Red Bull Arena.

Para mala fortuna del conjunto estadounidense, Juárez logró igualar el marcador en los últimos minutos gracias al gol de Óscar Estupiñán (87′), estirando el partido a la tanda de penales para definir la clasificación del elenco azteca.

Desde los doce pasos, Morales se encargó de patear el tercer lanzamiento de su equipo y no falló su disparo, en una tanda que terminó inclinándose por 5-3 a favor de New York Red Bulls.

A pesar de la victoria, el equipo del exzaguero de la U no pudo avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup, luego de terminar la fase de grupos con 7 puntos, y se despidió así del torneo que enfrenta a los clubes de la Major League Soccer y la Liga MX.

Cabe destacar que este fue el primer partido de Morales con el cuadro de la MLS. El zaguero de 22 años arribó al cuadro norteamericano a inicios de año, pero no pudo jugar y tuvo que ser operado por una lesión en la rodilla que arrastró de su paso por la U. Hasta ahora, solo había sumado minutos en la MLS Next Pro.

Revisa la asistencia de Marcelo Morales