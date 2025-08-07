¿Fichaje de última hora? Aníbal Mosa revela si llegará algún refuerzo a Colo Colo antes del cierre del mercado

Tras participar del “cónclave” de clubes que realizó la ANFP en Viña del Mar, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció que no llegará ningún refuerzo a Colo Colo a pocas horas para el cierre del libro de pases este jueves a las 23:59 horas.

Consultado si es que el “Cacique” realizará algún movimiento de última hora en el mercado, el timonel de los albos fue categórico. “No va a llegar nadie. Como lo dije anteriormente, si es que no se producía ninguna una salida, nosotros nos vamos a quedar con el equipo que tenemos”, afirmó.

"Jorge (Almirón) está tranquilo, tiene un buen equipo. No se olviden que estamos solamente en una competencia que es el campeonato local, así que estamos confiados de poder empezar a remontar en la tabla para poder acercarnos a los puestos de arriba", agregó sobre la postura del técnico de Colo Colo.

Ante la posibilidad de que Lucas Cepeda o Vicente Pizarro puedan partir del club antes de que cierre el libro de pases en Europa o Brasil, Mosa agregó que “son jugadores profesionales, que ya tienen un recorrido importante. No nos podemos anticipar a una posible salida, porque no sabemos si va a pasar o no".

Finalmente, el presidente de Blanco y Negro trazó los objetivos del “Cacique” para el segundo semestre. “El título, estar en Copa Libertadores para el próximo año, eso es lo que exige esta institución y eso es lo que vamos a hacer”, remarcó.

“Por eso vamos a pelear para poder darle una alegría a nuestros hinchas que este año que ha sido tan malo para nosotros. De atrás pica el indio, ustedes saben”, sentenció Mosa.