Universidad de Chile cede a préstamo a un defensor a Huachipato en las últimas horas del mercado / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

A solo horas del cierre del mercado de fichajes invernal, Universidad de Chile sigue moviéndose y hace unos momentos concretó la salida de un jugador que no venía sumando minutos.

Se trata del lateral izquierdo José Castro, que según información de ADN Deportes, partió a préstamo a Huachipato y solo resta que los clubes hagan oficial el movimiento.

Con el gran nivel de Matías Sepúlveda, Antonio Díaz como reemplazo, y el reciente fichaje de Felipe Salomoni, el defensor de 23 años veía prácticamente imposible encontrar un lugar en el equipo, por lo que su cesión a otro club de Primera División aparece como una gran oportunidad.

En la primera rueda de la temporada 2025, José Castro solo disputó siete partidos, cuatro de ellos por la Copa Chile, donde logró anotar un gol en el triunfo por 3-1 frente a Deportes Magallanes.