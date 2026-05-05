;

VIDEOS. Impactantes registros: sistema frontal en Los Lagos genera inundaciones y desborde del río Choroy Traiguén

Los anegamientos en San Juan de la Costa dejan 8 albergados y cuatro personas aisladas.

Felipe Romo

Marcelo Opitz

Impactantes registros: sistema frontal en Los Lagos genera inundaciones y desborde del río Choroy Traiguén

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas en la comuna de San Juan de la Costa han generado diversas emergencias, entre ellas el desborde del río Choroy Traiguén, aumento de caudal en esteros y remociones en masa de menor magnitud en distintos sectores del territorio.

Esto generó la rápida movilización de los equipos municipales y de emergencia, ya que se registraron 8 alumnos de la Escuela de Bahía Mansa albergados y cuatro personas aisladas.

Las afectaciones se concentran en localidades como Contaco, Río Sur, Casa de Latas, Maicolpué, Pucatrihue y Liucura, donde se reportan anegamientos en viviendas y locales comerciales, además de dificultades en la conectividad producto de las condiciones climáticas.

Revisa también:

ADN

Los registros de las inundaciones producto de las lluvias y los desbordes de agua dejaron impresionantes registros en video, donde se observa la gravedad de la emergencia.

Asimismo, se informó que el tránsito vehicular en la Ruta U-400 se encuentra alterado debido al desborde de cursos de agua y erosión de taludes, situación que es monitoreada por equipos de emergencia en terreno.

También, se notificó la caída de arboles algunas calles de San Juan del Río, entre los que se incluyen Alfonso Patiño, Álvaro Obregón y la zona Centro.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad