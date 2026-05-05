Impactantes registros: sistema frontal en Los Lagos genera inundaciones y desborde del río Choroy Traiguén

Las precipitaciones registradas durante las últimas horas en la comuna de San Juan de la Costa han generado diversas emergencias, entre ellas el desborde del río Choroy Traiguén, aumento de caudal en esteros y remociones en masa de menor magnitud en distintos sectores del territorio.

Esto generó la rápida movilización de los equipos municipales y de emergencia, ya que se registraron 8 alumnos de la Escuela de Bahía Mansa albergados y cuatro personas aisladas.

Las afectaciones se concentran en localidades como Contaco, Río Sur, Casa de Latas, Maicolpué, Pucatrihue y Liucura, donde se reportan anegamientos en viviendas y locales comerciales, además de dificultades en la conectividad producto de las condiciones climáticas.

Los registros de las inundaciones producto de las lluvias y los desbordes de agua dejaron impresionantes registros en video, donde se observa la gravedad de la emergencia.

🌧️🚨 Precaución en Arauco 🚨🌧️



A esta hora, seguidores reportan calles completamente anegadas en la comuna de Arauco debido a las intensas lluvias que se registran en el sector.



⚠️ Se recomienda conducir con extrema precaución, evitar zonas inundadas y preferir vías… pic.twitter.com/9fhWqnnfqE — Amigos Penquistas (@Amigopenquista) May 6, 2026

Asimismo, se informó que el tránsito vehicular en la Ruta U-400 se encuentra alterado debido al desborde de cursos de agua y erosión de taludes, situación que es monitoreada por equipos de emergencia en terreno.

También, se notificó la caída de arboles algunas calles de San Juan del Río, entre los que se incluyen Alfonso Patiño, Álvaro Obregón y la zona Centro.