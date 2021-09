Nicolás Massú: “Mantengo la fe en que en la Copa Davis haremos cosas importantes en los próximos diez años”

Nicolás Massú estaba tan golpeado como el resto del equipo nacional de Copa Davis tras el inesperado 6-0 y 6-1 en contra de Cristian Garin ante Norbert Gombos.

Una dolorosa caída que deja al equipo nacional fuera del Grupo 1 Mundial al quedar con un irremontable 1-3 frente a Eslovaquia, a la espera de un nuevo duelo en febrero o marzo de 2022 y con la posibilidad de volver al Grupo Mundial recién en 2023.

El capitán chileno trató de explicar lo sucedido en Bratislava, y a la vez reiteró su confianza en el grupo que lidera y que fue eliminado al caer 3-1 en la visita a los eslovacos.

“La gente me conoce, sabe como pienso. A mí no me mueve absolutamente nada una victoria ni una derrota”.

“Por eso tras los Juegos Olímpicos (de Atenas 2004, cuando ganó medallas de oro en dobles y singles), seguí siendo la misma persona”, dijo Nicolás Massú.

El retirado tenista de 41 años agregó que “hay que seguir cómo sea. Mantengo las expectativas de que este grupo de jugadores va a hacer cosas importantes en los próximos diez años”.

“Estoy seguro de que vamos a volver al Grupo Mundial… Viene una revancha y vamos a ver con quién nos toca para ir con todo”.

Nicolás Massú ve el vaso medio lleno

El viñamarino señaló además que “el compromisos asomaba parejo y teníamos fe en ganar tras el 1-1 del viernes. No fue así, esto es deporte y se dan derrotas y victorias, pero debemos seguir trabajando”.

Según Nicolás Massú, “ellos jugaron bien y tuvimos nuestras ocasiones en algunos momentos… Pero ahora en el cuarto partido se juntaron varias cosas y el rival además jugó muy inspirado”.

“Fue impresionante lo de Norbert Gombos y Cristian (Garin) trataó de resolver de todas las formas, pero no se pudo”.

“Continuamos con fuerza, aunque duele esta derrota. Hay que aprender y prepararse para lo que viene”.

“Lo bueno para mí como capitán es que los jóvenes están cada vez mejor y eso completa al equipo, lo que me da posibilidades”, cerró Nicolás Massú.