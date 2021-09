Garin fue el protagonista de las críticas y memes que dejó la derrota de Chile en Copa Davis

Estas Fiestas Patrias han sido sabrosas para muchos y amargas para el tenis: Chile no pudo superar a Eslovaquia en la Copa Davis y la dura derrota de Cristian Garin frente a Norbert Gombos encabezó las críticas y los memes por parte de los usuarios de redes sociales.

Los dueños de casa estructuraron un 3-1 incontrarrestable para el equipo capitaneado por Nicolás Massú y deberá ahora disputar el repechaje del Grupo Mundial I.

Fue por partida doble y todo partió en los dobles: el binomio de Alejandro Tabilo (276º) y Tomás Barrios (261º) cayó por 1-6 y 6-7 (4) ante la pareja conformada por Lukas Klein (269°) y Filip Polasek (10°).

Más tarde, el ‘Tanque’ firmó una de sus peores presentaciones al caer por 0-6 y 1-6 ante Gombos número uno local.

De este modo, Chile perdió la serie contra los eslovacos y no dirá presente en las Finales de la Copa Davis, torneo que sí jugó a fines de 2019 y en donde cayó en su grupo con Argentina y Alemania.

Garin fue el blanco de las críticas no sólo debido a su desempeño, sino también porque la hinchada se percató de un supuesto “desgano” por parte de la raqueta nacional.

En cambio, el capitán Nicolás Massú recibió los elogios por su garra y por aguantar este chaparrón tenístico.

CON ESTO SEÑOR GARÍN, CON ESTO NO SE JUEGA pic.twitter.com/oQxnHeXwTp

Yo no se como Garin es un tenista profesional y esta dentro del top 20 , cuando es más inestable que la señal de VTR pic.twitter.com/0Mn3icPiIj

Massu mejor renuncia y no por malo, si no que estos weones no te merecen como capitán #CopaDavisEnTVN pic.twitter.com/sedPI4p2WJ

— Apolo Zero (@ZeroApolo) September 18, 2021