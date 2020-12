Nicolás Massú: “Si hay alguien que puede competir de igual a igual con el “Big 3″ es Thiem”

Ya instalado en Chile para descansar tras un movido 2020, Nicolás Massú conversó con ADN TOP KIA para hacer un balance del año en que ha logrado consolidar al austríaco Dominic Thiem entre los mejores tenistas del planeta.

“El nivel de regularidad que ha tenido Thiem en los últimos dos años es espectacular. El 2019 terminó 4 y ya era difícil superar lo que había hecho: ganó 5 torneos en el año, finalista de Grand Slam. Era super complejo hacer un año mejor y con pocos torneos lo hizo: terminó 3, ganando su primer Grand Slam y ganando en superficies donde antes los resultados no eran iguales que en arcilla”, asumió Massú.

“Trabaja al 100% todos los días, tiene una mentalidad espectacular, aparte del talento y la potencia, lo sacrificado que es. Tiene mucho por seguir mejorando. No es fácil hacerlo porque el margen es muy chiquitito a este nivel. Esto es como una relación en la que te ves constantemente, y debe haber una gran responsabilidad dentro y fuera de la cancha“, refuerza el ex tenista, quien agranda las capacidades de su pupilo en sus choque contra el “Big 3”: Federer, Nadal y Djokovic.

“Si hace lo que tiene que hacer, siempre va a tener posibilidades de ganar. Es muy completo: juega bien en todas las superficies, tiene gran saque, derecha, revés, se mueve bien. Tiene el talento para hacer las cosas mucho mejor de lo que uno piensa. Siempre va a ser complicado jugar contra los mejores de la historia, pero si hay alguien que puede competir de igual a igual con ellos es Dominic. Tiene los tiros, y con eso ya dependes de ti”, aseguró el doble campeón olímpico en Atenas 2004.

Con semejantes antecedentes, valoró la determinación de Thiem de ir a Tokio en 2021. “Está en una edad perfecta. Al ser 3 del mundo, tiene posibilidades, como otros. Me alegra mucho que haya tomado la decisión de ir a los Juegos Olimpicos. Este año no hubiera podido por estar comprometido en jugar Kitzbuhel en 2020″.

El nivel alcanzado por el austríaco, quien ganó este año su primer Grand Slam en el US Open, lo tiene nominado a Massú al premio como Mejor Entrenador del Año por parte de la ATP. “Son los propios colegas los que votan. Eso significa que mis pares me tienen un gran respeto. Lo tomo con tranquilidad, hay que hacer un trabajo silencioso. Tengo mucho por aprender, llevo poco tiempo en esto, pero tengo las ganas y trato de ser el mejor en lo que hago cada día. Uno tiene que estar preparado para el éxito y para los malos momentos también. La vida es así. Hay que estar dispuesto a pelear desde abajo. Una cosa es ser jugador y otra ser entrenador. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por el éxito. Me comprometo al 100%, tengo la misma motivación que cuando empecé en esto”.

Obviamente, Massú no queda ajeno a su labor de capitán del equipo chileno de Copa Davis. Y en ese rol, tuvo palabras de aliento para Nicolás Jarry en su regreso al circuito tras 11 meses de supensión. “Una cosa es entrenar y otra sentir de nuevo la competencia. A medida que gane un par de partidos va a ir ganando confianza. Seguro tendrá wild cards en algunos torneos en 2021. Si gana un par de partidos importantes va a llevar a la confianza, la confianza lleva al ranking y no tengo ninguna duda que Jarry, en el momento que tenga que pasar, va a volver al nivel que tuvo hace dos años atrás y mejor”, sentenció quien comanda al conjunto nacional desde 2014.