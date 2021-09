Cristian Garin: “Esta es una derrota muy dura, me pegó fuerte, y espero salir rápido de esta sensación”

Cristian Garin estaba descompuesto por la caída por 6-0 y 6-1 con Norbert Gombos en Bratislava, que este sábado 18 de septiembre selló la derrota de Chile con Eslovaquia por la Copa Davis.

Es que lo sucedido en el gimnasio NTC Arena de la capital eslovaca no estaba en las carpetas nacionales,

Es cierto que se puede perder, pero la manera en que cayó el número uno del país fue hasta irritante. Más aún si se recuerda que hace poco, en el pasado Grand Slam del US Open, el chileno venció al eslovaco por 6-3, 4-6, 6-4 y 7-6(4).

Un 6-0 y 6-1 en apenas 51 minutos dejó al equipo que dirige Nicolás Massú fuera del Grupo Mundial 1 y a la espera de rival para febrero, con la lejana expectativa de si se puede regresar al Grupo Mundial en 2023.

“Pude haber hecho algo más, pero Norbert Gombos jugó un partido increíble. Esta es una derrota muy dura… Me pegó muy fuerte y espero salir rápido de esta sensación”, dijo el uno de Chile.

Alex Molcan, 117º del mundo. Lo raro es que Cristian Garin , 17° del ránking ATP, jugó el viernes uno de sus mejores partidos de la temporada para vencer por 6-2 y 6-4 al eslovaco, 117º del mundo.

Pero apenas 24 horas después el chileno fue vapuleado por Norbert Gombos, 115° del orbe, en la que de seguro ha sido una de sus peores actuaciones desde que es profesional.

“Debo empezar a ver las cosas un poco distintas. Hay que salir adelante, pero tengo que ponerme menos presión. Hay veces en las que me cuesta manejar todo eso”, agregó Cristian Garin.

Lo que viene para Cristian Garin

“Los últimos han sido meses difíciles y eso se ve reflejado en la cancha. Ahora cometí muchos errores, pero también hay mérito del rival…”.

“Además, desde el primer día dije que la cancha estaba muy rápida y que las condiciones era totalmente favorables para Eslovaquia”, señaló Cristian Garin

“Tengo mucho por mejorar, pero estoy top 20 del mundo y eso es un buen antecedente. No he tenido unm mal año, pero debo hacer cambios y empezar a ser menos autocrítico”, terminó el tenista nacional de 25 años, quien dijo que su calendario ATP para lo que resta del año no cambiará.