Marco Enríquez-Ominami aludió a tres de sus seis contendores a La Moneda a una semana de la elección presidencial

Este domingo el candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, se refirió a tres casos mediáticos de tres de sus seis contendores a La Moneda: se trató de incendiarias frases que apuntaron directamente a Franco Parisi, José Antonio Kast y Gabriel Boric.

“A esta hora puedo asegurar que tres candidatos maltratan en sus propuestas, en sus hechos o acusaciones, están vinculados a maltratos a las mujeres y sé que en cada uno de los casos nada ha sido desmentido”, comenzó diciendo Enríquez-Ominami.

Y luego añadió: “la mujer a la que se le debe la pensión alimenticia de 200 millones de pesos, no lo ha desmentido; las mujeres que denunciaron acoso sexual, no lo han desmentido; y las mujeres de Chile que son hoy obligadas a casarse para tener subsidios habitacionales, el candidato no ha desmentido esa propuesta”.

En concreto, el progresista repasó la deuda por pensión de alimentos que se le atribuye al representante del Partido de la Gente, Franco Parisi (quien aún no pisa suelo chileno); las denuncias de acoso que recaen sobre el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric; y la propuesta de subsidio a vivienda que exige estar “legalmente casado” a la pareja postulante, presentada por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast (propuesta 114, “Vivienda social y natalidad”, páginas 30-31: “se propone el otorgamiento de subsidio adicional o incluso total, a los postulantes al subsidio habitacional que posean la nacionalidad chilena, que posean 2 o más hijos y que estén legalmente casados, a modo de incentivo a la natalidad por parte de las mujeres chilenas”).

Respecto al caso de Parisi, en septiembre pasado la abogada demandante desmentía los argumentos expuestos por el candidato a La Moneda, quien había declarado que el caso estaba en negociación como había señalado la abogada del presidenciable.

Por otro lado, el candidato Gabriel Boric negó la acusación de acoso, además de mostrarse como sujeto en “permanente evaluación” en cuanto a sus conductas.

Finalmente, José Antonio Kast ha sido duramente criticado por su postura frente a los derechos de las mujeres, como es la propuesta de disolución del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

“Son los hechos, eso lo puedo asegurar: tres de las candidaturas no tienen a las mujeres en el corazón de sus valores”, manifestó a modo de conclusión Marco Enríquez-Ominami.