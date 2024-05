“Yo sé que Oriana pff...”: Luis Mateucci por fin confiesa por qué no quiere que Daniela Aránguiz entre al reality ¿Ganar o Servir?

En el reciente capítulo de ¿Ganar o Servir?, que Luis Mateucci reconoció por fin por qué no quiere que su ex, Daniela Aránguiz, ingrese al reality de Canal 13. ¿Tendrá miedo que se le junte el ganado?

Fue en medio de una conversación con sus compañeros, Pangal Andrade, Gala Caldirola y su antigua pareja Oriana Marzoli, que hablaron sobre el escenario de que Aránguiz entrara al encierro.

“¿Tú no buscas aquí una princesa?”, le preguntó el chileno a su compañero. De inmediato, intervino su la española y lanzó: “Qué va a buscar, si tiene a su pareja afuera”.

“Pero si lo patearon antes de entrar. Le dio el filo, no viste el último mensaje”, comentó Pangal entre risas.

“Quedaría yo al medio”

La charla no quedó ahí, porque Oriana insistió con que a Luis “le encantaría que entrara para estar apapachado”. A lo que Pangal le entró la curiosidad y le preguntó si efectivamente le gustaría que entrara la ex chica Mekano.

“¿Sabes qué me pasa? No, no me gustaría, o sea, por mi sí, pero… con Oriana, yo sé que Oriana pff”, le contestó, haciendo ver que la convivencia entre sus dos exparejas en el mismo encierro sería que podría generar complicaciones.

Por último, Mateucci complementó su explicación comentando que “no sé cómo se lo tomaría. Entre las dos, yo no podría defender a Oriana ni a palos. Quedaría yo al medio y lamentablemente yo tengo que defender a la Dani”, indicando que si la chilena entrase, la apoyaría a ella.