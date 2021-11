Marco Enríquez-Ominami respondió a niña en el estudio: “Podré cumplir mis promesas si hay unidad con Gabriel Boric y Yasna Provoste”

Marco Enríquez-Ominami participó este martes 9 de noviembre en el ciclo de entrevistas que Radio ADN y la Defensoría de la Niñez organizaron con los candidatos presidenciales bajo el nombre “No votan, pero sí opinan”.

El abanderado del PRO respondió muchas preguntas, entre ellas una muy directa de Maite Miranda, de once años, vocera y encargada de comunicaciones de la organización Promotoras de Derecho.

Maite Miranda vive en la comuna de El Monte, y su consulta a Marco Enríquez-Ominami fue la siguiente:

“Si usted es la persona que el pueblo elige (Presidente), ¿está dispuesto a cumplir lo que ofrece?”.

“Esa es una gran pregunta, que está en el corazón del problema de la política. Y efectivamente las campañas se hacen con promesas y luego los Gobiernos dan explicaciones todo el día”, dijo MEO.

“Te dicen que otra cosa es con guitarra, que no se dieron cuenta y que cuando llegaron los anteriores dejaron un gran problema”.

Marco Enríquez-Ominami indicó que “en estos momentos estamos a doce días de las elecciones y yo tengo que conquistar el corazón de la gente… Debo ir muy lejos para que me escuchen”.

Marco Enríquez-Ominami apela a a unidad con Boric y Provoste

MEO añadió que “hay tanta promesa que será muy dificil”.

“Yo podría proponer un bono por niño hasta los 18 años y otros bonos, pero empieza un zumbido radial que a la larga solo es blabla, en términos coloquiales”.

Marco Enríquez-Ominami precisó que “tengo un mérito y un defecto para esta pregunta. Mi mérito es que soy porfiado como pcoos, salvo como Lula y Salvador Allende”.

“Eso es una garantía de que persevero, pudiendo haber sido diputado y senador. Y lo he pasado muy mal dando peleas en tribunales por la obsesión de cambiar a Chile”.

“Mi defecto es que no hemos sido capaces de crear una gran unidad en mi sector, aunque somos diversos”.

MEO puntualizó que “ante la pregunta de si podré cumplir mis promesas, eso depende de que en segunda vuelta todos cambiemos de actitud, yo y los otros dos candidatos cercanos”.

“Solo no voy a poder hacerlo, y ninguna de mis promesas es cumplible. Y no sé si el diputado (Gabriel Boric) y la senadora (Yasna Provoste) quieren unidad. Es más, ellos han sido Gobierno y no han podido cumplir”.

“Si con Gabriel (Boric) y Yasna (Provoste) no nos ponemos de acuerdo en la segunda vuelta, va a ser muy difícil (cumplir las promesas)”, cerró el exdiputado PS, quien suma su cuarta candidatura presidencial seguida.

{"multiple":false,"videos":[{"key":"b4BDhcBcku","duration":"01:00:32","type":"video","download":""}]}