;

Minsal emite alerta epidemiológica por aumento de sarampión en países vecinos y hace un llamado a cumplir con el esquema de vacunación completo

En lugares como Argentina, la enfermedad ha vuelto a ganar terreno por la bajísima tasa de inoculación.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta epidemiológica ante el preocupante aumento de casos de sarampión en países vecinos, particularmente en Argentina, donde la enfermedad (erradicada en Chile desde 1993) ha resurgido con fuerza como consecuencia de los bajos niveles de vacunación, impulsado principalmente por movimientos antivacunas.

La autoridad sanitaria activó protocolos de vigilancia en toda la red clínica del país y reforzó el llamado a completar esquemas de vacunación, especialmente para la población nacida entre 1971 y 1981, donde puede existir un cuadro incompleto.

La alerta responde a datos epidemiológicos que revelan un aumento 29 veces superior en comparación a la misma fecha del año pasado en esta zona de la región.

“Actualmente, en la Región de las Américas tenemos más de 12.900 casos, específicamente de sarampión, lo cual es 29 veces más que lo que teníamos a la misma fecha el año anterior y eso claramente genera una alerta”, explicó, Ester Aylwin, jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Minsal.

Revisa también:

ADN

¿Qué es el sarampión?

El sarampión, también conocido como rubéola, es una infección viral aguda y extremadamente contagiosa causada por el virus Paramyxovirus.

La enfermedad se transmite mediante gotitas respiratorias que se dispersan cuando una persona contagiada tose, estornuda o habla, permaneciendo suspendidas en el aire hasta por dos horas.

Aproximadamente el 90% de las personas no inmunizadas que entran en contacto con el virus se contagian.​ Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos seca, rinorrea, dolor de garganta y conjuntivitis.

Un signo característico son las manchas de Koplik (pequeñas manchas blancas en la mucosa interna de las mejillas) que aparecen uno o dos días antes del sarpullido rojo característico. Este exantema comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo, durando entre cuatro y siete días.​

Aunque la mayoría de los pacientes se recupera en dos o tres semanas, el sarampión puede causar complicaciones graves que incluso llevan a la muerte.

Alguna de las consecuencia son: neumonía viral o bacteriana (principal causa de muerte en lactantes), encefalitis aguda (1 de cada 1,000 casos causando daño cerebral permanente), y la panencefalitis esclerosante subaguda, una complicación tardía fatal que aparece años después.

ADN

La importancia de la vacuna

La experiencia internacional demuestra que el sarampión puede resurgir rápidamente cuando la inmunidad de rebaño disminuye por debajo del 95% requerido.

La situación en Argentina, donde la “bajísima vacunación” ha permitido que la enfermedad vuelva a ganar terreno, sirve como advertencia sobre las consecuencias de la desinformación antivacunas.​

El esquema de vacunación obligatorio en Chile contempla dos dosis de la vacuna SRP: la primera a los 12 meses y la segunda a los 3 años.

Ante la alerta, la autoridad sanitaria reforzó el llamado a verificar el estado de vacunación y completar esquemas incompletos sin demora, manteniendo la vigilancia epidemiológica en toda la red clínica nacional.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad