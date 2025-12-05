;

FOTO. Con tiempo para trabajar: histórico de la Primera B define a su DT para ir por el ascenso en 2026

Rangers de Talca anunció este viernes al entrenador que comandará la misión de retorno a la Primera División tras 11 años.

Javier Catalán

FOTO: MARCOS MALDONADO / AGENCIAUNO

FOTO: MARCOS MALDONADO / AGENCIAUNO / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

Salvo por dos clubes, el 2025 para los equipos de la Primera B ya ha llegado a su fin, por lo que ya es hora de comenzar a trabajar en la siguiente temporada.

Este es el caso de Rangers de Talca, que, pese a alcanzar la Liguilla de Ascenso, no pudo superar la primera ronda, pero de todas formas le dará continuidad a lo que viene haciendo.

Este viernes, los “Piducanos” anunciaron la continuidad de Erwin Durán, entrenador que se hizo cargo del equipo a mitad de temporada y quien terminó convenciendo a la dirigencia tras reemplazar a Miguel Ponce.

Revisa también:

ADN

“Estamos felices de anunciar a Erwin Durán Santander, quien es nuestra primera renovación para la temporada 2026. El profe continuará siendo el director técnico de Rangers de Talca. ¡Vamos por un tremendo 2026!”, escribieron los talquinos en redes sociales acompañando el anuncio.

En total, Durán alcanzó a dirigir 20 partidos a Rangers este 2025, con un balance de 7 triunfos, 6 derrotas y 7 empates. Eso sí, entre septiembre y octubre acumuló 5 partidos seguidos sin conocer la derrota, resultados que le valieron para colarse en la Liguilla de Ascenso, luego de estar gran parte del torneo en la medianía de la tabla.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad