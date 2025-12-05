Salvo por dos clubes, el 2025 para los equipos de la Primera B ya ha llegado a su fin, por lo que ya es hora de comenzar a trabajar en la siguiente temporada.

Este es el caso de Rangers de Talca, que, pese a alcanzar la Liguilla de Ascenso, no pudo superar la primera ronda, pero de todas formas le dará continuidad a lo que viene haciendo.

Este viernes, los “Piducanos” anunciaron la continuidad de Erwin Durán, entrenador que se hizo cargo del equipo a mitad de temporada y quien terminó convenciendo a la dirigencia tras reemplazar a Miguel Ponce.

“Estamos felices de anunciar a Erwin Durán Santander, quien es nuestra primera renovación para la temporada 2026. El profe continuará siendo el director técnico de Rangers de Talca. ¡Vamos por un tremendo 2026!”, escribieron los talquinos en redes sociales acompañando el anuncio.

En total, Durán alcanzó a dirigir 20 partidos a Rangers este 2025, con un balance de 7 triunfos, 6 derrotas y 7 empates. Eso sí, entre septiembre y octubre acumuló 5 partidos seguidos sin conocer la derrota, resultados que le valieron para colarse en la Liguilla de Ascenso, luego de estar gran parte del torneo en la medianía de la tabla.