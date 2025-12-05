;

José Antonio Kast defendió a Meza por idea de conmutar penas a violadores: “Los que han protegido a un abusador están en el gobierno”

El candidato republicano salió al paso de las polémicas declaraciones de su diputado.

José Carlos Meza y José Antonio Kast

Quiso aportar, y arruinó”. Es lo que dicen por estas horas en las redes sociales tras las polémicas declaraciones del diputado republicano José Carlos Meza, quien se manifestó a favor de conmutar las penas para condenados con enfermedades terminales, incluso si son violadores de menores.

Con el paso de las horas, la defensa del candidato presidencial, José Antonio Kast, no se hizo esperar: “se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza”, partió diciendo.

Acostumbrado a evadir respuestas, Kast apuntó a lo mismo otra vez: “aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el Gobierno. Jeannette Jara fue parte del gabinete, le prestaron La Moneda a Monsalve para despedirse de todo Chile”, esgrimió.

Insistió en que “¿Quiénes son los únicos que han indultado a un terrorista? (...) Por lo tanto, enfoquémonos en lo que tenemos que hacer, cuidar nuestras instituciones, cuidar a Gendarmería, enfrentar a los delincuentes", esgrimió.

“Aquí nosotros tenemos un plan de gobierno muy claro, y ustedes lo pueden ver, lo pueden bajar, están los tres ejes principales, están las treinta y tres medidas, y, por lo tanto, nosotros vamos a ser claros y firmes, al que comete un delito, lo vamos a sancionar”, complementó evadiendo toda responsabilidad tras los dichos de Meza.

