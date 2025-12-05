;

Nueva batalla cultural en Italia: proyecto propone educación sexual solo con permiso de los padres

Partidos de oposición, organizaciones civiles y familias de víctimas acusan que la medida representa un retroceso.

Javiera Rivera

Un proyecto de ley respaldado por el gobierno de Giorgia Meloni abrió una fuerte disputa política en Italia al plantear que la educación sexual para estudiantes de 11 a 14 años solo pueda impartirse con autorización escrita de los padres.

La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente del Senado, busca limitar la inclusión de temas vinculados a diversidad sexual e identidad de género, a los que el oficialismo se refiere como “ideología de género”.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, defendió que la norma no elimina contenidos sobre relaciones o respeto, sino que garantiza el rol de las familias en materias sensibles.

En la misma línea, el subsecretario Rossano Sasso aseguró que la ley pretende poner fin a la “burbuja progresista”, frase que encendió aún más la polémica.

Oposición y activistas denuncian un retroceso

Por su parte, partidos de centroizquierda, organizaciones civiles y familias de víctimas de violencia de género acusan que la medida representa un retroceso, especialmente en un país donde la educación sexual no es obligatoria.

Incluso argumentaron que, según The Guardian, la evidencia demuestra su rol preventivo frente a la violencia contra mujeres y niñas. Pese al debate, encuestas recientes muestran amplio respaldo social a la enseñanza de estos contenidos.

La controversia surge mientras la derecha populista también frenó otro proyecto clave: una ley que definiría toda relación sexual sin consentimiento expreso como violación.

Para sus impulsoras, ambos episodios reflejan una resistencia cultural a avanzar en educación y derechos de género en Italia.

