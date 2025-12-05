;

DT sensación del fútbol chileno da el gran salto y tiene nuevo club en Primera División: acuerdo inminente

El extécnico de Universidad de Concepción, Cristián Muñoz, llegó a un acuerdo para asumir la banca de Palestino ante la salida de Lucas Bovaglio.

Cristián Muñoz, técnico campeón de la Primera B con Universidad de Concepción, tiene nuevo club en el fútbol chileno. Tras su reciente salida del “Campanil”, el estratega nacional asumirá un nuevo desafío al frente de un importante equipo de la Primera División.

Según información el periodista César Luis Merlo, “La Nona” llegó a un acuerdo de palabra para ser el nuevo DT de Palestino. El entrenador de 42 años firmará contrato por un año y reemplazará a Lucas Bovaglio, quien dejará su cargo tras el término del Campeonato Nacional.

Ahora, Muñoz tendrá el gran desafío de dirigir a los “Árabes” en la Copa Sudamericana, donde ya tiene asegurada su participación gracias al triunfo que consiguió el pasado fin de semana ante Deportes La Serena.

El técnico chileno llega a La Cisterna con números alentadores: 17 victorias, 4 empates y 9 derrotas en la campaña que coronó a Universidad de Concepción con el título de la Primera B. En total, obtuvo un 58.34% de rendimiento en la banca del “Campanil”.

Cabe destacar que esta será la primera experiencia de Cristián Muñoz en un elenco de la Primera División, luego de sus pasos por otros clubes del ascenso como Santiago Morning y Barnechea.

