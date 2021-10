“No se ponga irónico”: Tonka Tomicic paró en seco a ME-O tras tenso contacto en Bienvenidos

Fue un round mañanero de alto impacto. Tonka Tomicic frenó en seco a Marco Enríquez- Ominami, candidato presidencial invitado a un contacto con Bienvenidos.

Es que el político y la conductora se enfrascaron en una discusión que partió primero con Amaro Gómez-Pablos enfrentándose al candidato presidencial.

La situación fue la siguiente: en sus treinta segundos finales, ME-O leyó el titular de un medio que aludía a José Antonio Kast diciendo que “no creía” todo lo que se decía de Miguel Krasnoff, a quien Marco calificó de “violador de mujeres”.

“Yo también lo condené por el asesinato de mi padre a balazos, de lo cual él (Kast) se enorgullece”, lanzó el esposo de Karen Doggenweiler, para luego interpelar directamente a Canal 13.

“¿Se conmueve Canal 13 con que haya matado a mi padre y eso le parezca bien a Kast?”, dijo, situación que de inmediato fue respondida por Amaro.

“La interpelación ni siquiera es a Canal 13, es al público y a la audiencia, se está dirigiendo a la audiencia y no es una audiencia camiseteada”, le contestó.

El round de Tonka Tomicic y ME-O

Entonces, Marco reclamó que no lo dejaban hablar. “Me tiene que dejar hablar… No he interrumpido a ninguno. ¿Me dejan terminar? ¿Soy o no el invitado? ¿Me dejan terminar por favor?”, manifestó.

Y agregó que “cada vez que he hablado me han interrumpido. Les pido que me dejen terminar la idea. No he podido terminar ninguna idea en este programa”.

Luego, se dirigió a los otros políticos invitados. “¿Les parece Kast un hombre de buenas ideas? De esto se trata la elección presidencial. De alguien que admira un racista homofóbico en Brasil como Bolsonaro y alguien que homenajea violadores de mujeres (Krassnoff). Buenos días a todos y a todas, como se dice en otra parte”, concluyó.

La frase no pasó desapercibida para Tonka Tomicic, quien lo encaró de una. “Nos tira el palo al final. No se trata de eso, siempre tiene la posibilidad de conversar con nosotros, así que no se ponga irónico, no cierre irónicamente el despacho con el Buenos Días a Todos, sí lo entendemos”, cerró molesta la animadora.