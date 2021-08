Marco Enríquez-Ominami oficializó su candidatura presidencial: “Mi combate no es seguir peleando con la Concertación”

Tras una serie de dificultades para llevar adelante su cuarta candidatura presidencial, finalmente este lunes el Servicio Electoral (Servel) oficializó a Marco Enríquez-Ominami de cara a las elecciones presidenciales que se realizarán el 21 de noviembre. Lo anterior, tras haber recuperado sus derechos políticos mediante una resolución del Tribunal Constitucional.

Mientras se desarrollaba este trámite, el fundador del Partido Progresista conversó con La Prueba de ADN sobre la controversia que generaron sus palabras acerca de un “pacto único” para los comicios parlamentarios. Finalmente, el PRO fue marginado del listado de Unidad Constituyente, que presentó su Nuevo Pacto Social, desmarcándose del llamado de ME-O.

Consultado sobre si se siente responsable de esta marginación, y considerando que el senador Alejandro Guillier -hoy vinculado al PRO- ya no irá por la reelección, sostuvo que “estoy de acuerdo, creo que es malo que si ya la ex Concertación, la Unidad Constituyente, fue incapaz de hacer primarias con el Frente Amplio en mayo, si la consulta del sábado fue un desastre, comparto que es un problema que no haya habido lista única”.

Enríquez-Ominami aseguró que dicha colectividad no aceptó ir a las primarias con el PRO y de hecho mencionó una reunión que se realizó en la casa de Carmen Frei, presidenta de la DC, y en la que estuvo presente Camilo Lagos, timonel de los progresistas.

“Fue el Partido Socialista y el Partido Radical los que plantearon que yo no debía estar. Entonces sí, nos habría encantado, estábamos dispuestos a cualquier cosa, como es público y notorio. Hay documentos, reuniones, no han podido desmentir eso”, subrayó.

En esa línea, afirmó que “mi combate no es seguir peleando con la Concertación. Yo peleé por la Constituyente en 2009 y no me quisieron oír. Hay una Constituyente, que está amenazada por Sebastián Sichel. Y por Sebastián Piñera”.