Desde el asesinato hasta el veredicto: Todo lo que ha pasado en el caso y el juicio por la muerte de Camilo Catrillanca

El 14 de noviembre de 2018, dos personas que iban en un tractor se vieron involucradas en un confuso incidente relacionado al robo de unos vehículos, con efectivos del grupo táctico de Carabineros conocido como “Comando Jungla” en la comunidad Temucuicui de Ercilla, en la Región de La Araucanía.

Uno de ellos era el comunero mapuche Camilo Catrillanca, de 24 años, quién fue alcanzado por una de las balas de Carabineros en su cabeza, lo que finalmente le costó la vida.

Al día siguiente, se revelaron dos audios de Carabineros donde se podía oír que no habían médicos que pudieran atenderlo en el centro asistencial más cercano, por lo que debió ser trasladado a Collipulli en su delicado estado de salud.

La otra persona que iba con el comunero en el tractor el día de la tragedia y el principal testigo del caso era un joven de 15 años, identificado con las iniciales M.A.C.P, quién fue detenido durante el enfrentamiento por el delito de receptación, proceso que después fue declarado ilegal por el Juzgado de Garantía.

“El joven presenció el asesinato o la muerte de su compañero. Murió al lado de él. Posteriormente lo bajaron del tractor, lo golpearon, lo ingresaron a un carro policial y lo siguieron golpeando e insultando“, dijo Consuelo Contreras, la entonces directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuando anunció que la institución, en conjunto con la Defensoría de la Niñez, pondría una querella frente a las torturas que el adolescente había sufrido.

El abogado especialista en casos de Derechos Humanos, José Aylwin, en ese momento estuvo en La Prueba de ADN analizando lo sucedido, y señaló que el dirigente mapuche “estaba en la comunidad. Conducía un tractor con un menor de edad. Al verse interceptado por el Comando Jungla retrocedió, y al retroceder recibió el impacto de bala en su cabeza, por detrás, lo que no da lugar a un fuego cruzado“, anulando así la posibilidad de que el comunero o su acompañante hubiesen atacado a carabineros primero.

Paralelamente, las calles de Chile estaban llenas de gente. Las manifestaciones por la muerte de Catrillanca eran a diario. Polémicas declaraciones como la del entonces intendente de La Araucanía, Luis Mayol, quien dijo que el fallecimiento del comunero mapuche se había dado durante “actos de delincuencia común” y que había sido Camilo el que habría llegado en un tractor a asediar al Comando Jungla habían despertado la molestia de la gente.

Estos dichos eran respaldados a su vez por el ex General Director de Carabineros, Hermes Soto, quien descartaba que el suceso se debiera a una “situación de tipo étnico” explicando que “no había ningún allanamiento especial dentro de la comunidad, solamente se estaba procediendo ante la comisión de un delito flagrante que era el robo con violencia”, versión que difería con las anteriores que habían dado desde la institución.

En tanto, desde el gobierno, el presidente Sebastián Piñera mantenía su apoyo a Carabineros, mientras el Ministro del Interior en ese momento, Andrés Chadwick, hacía llamados constantes a la paz en medio de los cuestionamientos de organismos como Amnistía Internacional y de la ONU. “Tengamos tranquilidad, que todo está siendo investigado por la Fiscalía“.

Había una evidencia que era esencial en lo ocurrido: las cámaras GoPro que Carabineros debía portar al momento del procedimiento en Temucuicui. En primera instancia, Hermes Soto confirmó que ninguno de los cuatro efectivos llevaba la cámara al momento del enfrentamiento porque no habían alcanzado a colocárselas antes de salir al operativo.

Pero, posteriormente, el ministro Chadwick señaló que uno de los involucrados, el sargento segundo Raúl Ávila Morales, reconoció que sí portaba la GoPro al momento del suceso, contrario a lo que había declarado en primera instancia, pero que destruyó con una tijera la tarjeta de memoria de esta para proteger imágenes íntimas con su pareja que estaban almacenadas en el dispositivo. Esto detonó que se tramitara la baja de todos los carabineros implicados en el operativo.

El ex subsecretario Rodrigo Ubilla reconoció entonces que la investigación comenzaba a apuntar hacia a un homicidio. Y desde el gobierno, anunciaron que presentarían tres querellas: una por destrucción de información, otra contra los responsables directos de la muerte del comunero y la tercera contra los perpetradores del robo de los vehículos que dieron origen al procedimiento en primer lugar.

La autopsia al cuerpo de Catrillanca confirmó que la bala que le quitó la vida correspondía a un proyectil de guerra utilizado por carabineros, por lo que el INDH también interpuso una demanda por los delitos de homicidio calificado en contra del comunero, homicidio simple frustrado en contra del menor de 15 años que acompañaba a la víctima fatal y por presunta obstrucción a la investigación contra todos quienes resultaran responsables.

El 20 y el 21 de noviembre respectivamente, un grupo de diputados interpusieron una acusación constitucional contra Mayol y la interpelación al ministro Chadwick respectivamente, causando que el intendente renunciara a su puesto.

El 11 de diciembre de 2018, el general Hermes Soto es citado a declarar en el caso en calidad de testigo, para saber sobre las circunstancias en las que se enteró del crimen y determinar en qué momento supo que los carabineros que participaron del operativo habían mentido en su primera declaración. A finales de ese mes, los cuatro ex funcionarios de carabineros implicados, Carlos Alarcón, Raúl Ávila, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda, fueron puestos en prisión preventiva por el Juzgado de Garantía.

De los cuatro, los peritajes determinaron que fue una de las balas perpetuadas por Alarcón la que causó la muerte del comunero. Posteriormente, en diciembre de 2018, el exfuncionario declaró ante los fiscales que durante una reunión que mantuvieron con otros dos imputados, el ex jefe del Gope en la Región de La Araucanía, el mayor Manuel Valdivieso y el abogado Cristián Inostroza, se les instruyó a mentir, testimonio que reafirmó en 2019 y en 2020.

“En ese momento no había ningún superior de nosotros en la oficina. Estaban afuera en reunión de pasillo. Nos dijeron que teníamos que decir que habíamos sido emboscados, que nos dispararon. Que nunca disparamos al tractor, que el tractor se cruzó en la línea de fuego“, expresó.

En la misma instancia también debió declarar el senador de Evópoli por La Araucanía, Felipe Kast, en calidad de testigo a raíz de sus declaraciones en las horas posteriores al homicidio, en las que aseguró que había visto fotos del estado en el que habían quedado los autos de Carabineros producto del enfrentamiento que, en realidad, nunca existieron.

Kast, afirmó que recibió las fotos por WhatsApp, a través del entonces intendente de la región, Luis Mayol, y que no venían acompañadas de ningún mensaje, pero que Mayol le habría explicado por teléfono “que dichas imágenes correspondían a vehículos de Carabineros que habían participado en el procedimiento y que habían resultado baleados. El exintendente fue muy cuidadoso en señalar que hasta ese momento no estaba claro si el enfrentamiento de Carabineros había ocurrido antes, durante o después de la muerte de Camilo Catrillanca. El exintendente no me señaló el origen de las imágenes que él me envió”, declaró.

A principios de 2019, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del caso votó a favor de oficiar al Presidente Piñera para que entregara la información que recibió al momento de los hechos y explicase las circunstancias en las que el gobierno se enteró de las mentiras de los imputados.

El 26 de enero de 2019, los tres excarabineros y un abogado imputados por obstrucción a la justicia por el crimen quedaron con firma quincenal, arraigo nacional e incomunicación con el resto de los inculpados. En tanto, en febrero se decretó firma quincenal, arraigo nacional, y prohibición de comunicarse entre sí para Cristián Inostroza, Jorge Contreras, Manuel Valdivieso y Gonzalo Pérez, los otros imputados del caso.

El menor que estaba con Camilo el día del ataque, en marzo del mismo año, contó en una entrevista en Chilevisión que el exoficial Raúl Ávila lo amenazó de muerte.

“Me dijo que estuviera quieto porque me tenía apuntado. Su rodilla siempre estuvo en mi espalda y nunca sacó el arma de mi cabeza“, señaló, añadiendo que posterior a su detención “Ávila sacó la cámara que tenía en el casco, vi que la abrió, sacó una cuestión chica y se la metió al bolsillo. Puso otra cosa, apretó el botón rojo y se puso a grabar“. Fue en ese instante, que el otrora sargento le dijo: “Qué mirai cabro culiao (sic), querí que te mate como a tu peñi (sic)”. Finalmente, la fiscalía determinó no seguir investigando al menor de edad, ya que no habían suficientes pruebas en su contra para imputarlo por el delito de receptación.

Se esperaba que el juicio empezara en marzo del 2020, pero debido a la llegada del coronavirus la instancia debió aplazarse hasta mediados del noviembre y realizarse por vía telemática. En la instancia, se solicitaron los testimonios del exministro del Interior, y del exgeneral director de Carabineros, Hermes Soto, entre otros.

El primero en entregar su testimonio fue el general en retiro Mauro Victtoriano, que al momento de los hechos era el jefe de zona en La Araucanía de la policía uniformada, el pasado 24 de noviembre. Victtoriano señaló que apenas se enteró de lo sucedido viajó a la zona, para posteriormente relatar lo que había visto en el lugar y el incidente ocurrido con las GoPro.

Al día siguiente vino el turno del exgeneral director de Carabineros, Hermes Soto, el que aseguró que él supo lo que realmente había ocurrido tres días después del homicidio, luego de que el general Victtoriano le comunicara que uno de los suboficiales implicados había declarado ante la PDI que sí portaba su cámara GoPro.

En tanto, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, testificó el 26 de noviembre. Allí señaló que, según se le informó de los hechos policiales, el comunero mapuche no estaba armado, y agregó que a medida que se fueron conociendo detalles, fue quedando en evidencia que los relatos no calzaban.

Durante la jornada de este miércoles, poco más de dos años después de la muerte de Camilo Catrillanca, concluyeron las alegaciones del caso, por lo que este jueves se realizará la audiencia de lectura del veredicto a las 11:00 horas de forma telemática, como se desarrolló casi todo el juicio, en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol.