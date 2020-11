Exministro Andrés Chadwick: “Carabineros nunca me señaló que Camilo Catrillanca pudiese estar armado”

En la vigésima tercera jornada de juicio oral por el homicidio de Camilo Catrillanca, declaró en calidad de testigo el exministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick, en una audiencia que se prolongó por más de tres horas.

A través de la vía telemática desde Santiago, el antiguo jefe de gabinete prestó declaración de lo ocurrido al Tribunal de Juicio Oral de Angol, en la región La Araucanía, y señaló que, según se le informó de los hechos policiales, el comunero mapuche no estaba armado, y agregó que a medida que se fueron conociendo detalles, fue quedando en evidencia que los relatos no calzaban.

Por esta razón, Chadwick solicitó que se investigara el caso por medio de un fiscal preferente.

“Carabineros nunca me señaló que Camilo Catrillanca pudiese estar armado. Siempre hacía referencias a disparos o a enfrentamientos de personas que estaban al costado o escondidos dentro de la vegetación de ese sector. Nunca me hizo referencia a que Camilo Catrillanca estuviese armado y el día jueves cuando yo conocí y estudié el informe o resumen ejecutivo, en uno de sus antecedentes que se acompañaba, se señala que no hay incautación de armas”, dijo el exministro.

Chadwick también indicó que nunca aparecieron las cámaras en las primeras informaciones que entregaron los oficiales que se comunicaron con él, respecto a las grabaciones que tenía el GOPE, y que solamente, tres días después de lo ocurrido, quedó al descubierto la mentira que se había montado para encubrir el homicidio.

El juicio por el caso de Camilo Catrillanca se extenderá hasta, por al menos, la segunda semana de diciembre.