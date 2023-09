La Fiscalía de Polonia informó que el misil que dio muerte a dos personas en Przewodow provino de Ucrania. La entidad aseveró que los investigadores concluyeron que el proyectil no provino ni tiene relación con Rusia. El vocero de la fiscalía precisó que se “excluye la posibilidad” del origen ruso.

El misil impactó el 15 de noviembre de 2022 la zona donde trabajaban dos granjeros que resultaron muertos. Los investigadores de Polonia comprobaron que se trataba de un proyectil S 300 5-W-55 con un alcance de hasta 90 kilómetros. Así los expertos detectaron que era imposible fuera de Rusia y sí de Ucrania.

El portavoz de la Fiscalía de Polonia comentó que las conclusiones del origen se vinculan a la situación de las fuerzas rusas al momento del ataque. El vocero puntualizó que “las actividades probatorias ya se han agotado”. El funcionario agregó que enviaron “una solicitud de asistencia jurídica a Ucrania“.

Reuters precisa que los investigadores comprobaron que el misil fue disparado desde territorio ucraniano. La prensa polaca detalla que la parte ucraniana no puso ningún material a disposición de los investigadores. Ucrania al inicio acusó a Rusia del ataque y luego descartó que tuviera alguna responsabilidad.

No es el primer caso en las últimas semanas que desmiente las versiones ucranianas sobre ataques atribuidos a Rusia. The New York Times expuso en un reportaje que Ucrania disparó el misil que dejó 15 muertos en Konstantinovka. El proyectil impactó cerca de un mercado dejando también una treintena de personas heridas.