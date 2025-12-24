;

Deportes Concepción rompe el mercado chileno: oficializan a uno de los mejores jugadores del 2025

El “León de Collao” presentó como su nuevo refuerzo al futbolista con más goles generados en el Campeonato Nacional 2025.

Deportes Concepción se prepara con todo para su regreso a la Primera División, tras ganar la Liguilla de Ascenso en la Primera B.

Para mantenerse en la máxima categoría luego de su retorno, el “León de Collao” ha comenzado a moverse en el mercado de fichajes, donde ya ha anunciado jugadores con mucha experiencia en el medio local, como Cristián Suárez o Jorge Henríquez, quien fue presentado este miércoles.

Ahora, lejos de bajar el nivel con las incorporaciones, los lilas acaban de quedarse con uno de los mejores jugadores del Campeonato Nacional 2025: Leonardo Valencia, quien fue oficializado a través de redes sociales.

“Deportes Concepción ha llegado a un principio de acuerdo con el volante Leonardo Valencia. A sus 34 años, el jugador cuenta con una destacada trayectoria que incluye pasos por clubes como Audax Italiano, Palestino, Colo Colo y Botafogo, entre otros, además de haber sido convocado a la Selección Chilena”, escribieron desde el “Conce” en su presentación.

El “10” viene de firmar una grandísima temporada en Audax Italiano, convirtiéndose en el jugador con más contribuciones de gol de la Primera División, tras anotar 15 goles y entregar 9 asistencias a lo largo del torneo.

Ahora, Valencia enfrenta un desafío no menor en su carrera, dejando de lado la posibilidad de disputar copas internacionales para recalar en un equipo cuya misión inicial será mantener la categoría, y luego intentar pelear por objetivos mayores.

