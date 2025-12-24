“Eduardo Vargas está pintado para la U… Lo que sí nos cuesta entender a los futbolistas más grandes son los minutos que merecemos”

Los rumores en la Universidad de Chile por el regreso de Eduardo Vargas están más vivos que nunca, ya que el futbolista se encuentra como agente libre y todo apunta a que los caminos podrían volver a cruzarse en 2026.

Aunque por el momento no hay anuncios oficiales, son varios los que se ilusionan con la vuelta de “Turboman”, entre ellos exjugadores azules, como Waldo Ponce, quien en conversación con ADN Deportes confesó que espera ver al delantero nuevamente en el CDA la próxima temporada.

“La U necesita delanteros, por los dos que ya se fueron (Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra). Eduardo está pintado para la U, es su casa, donde se siente cómodo. Es un tipo que todavía puede entregar mucho”, comenzó diciendo el exdefensor y mundialista con La Roja en Sudáfrica 2010.

Eso sí, Ponce remarcó un punto clave respecto al rol que podría cumplir Vargas en el equipo. “Lo que sí siento que a veces nos cuesta entender, cuando los futbolistas estamos más grandes, son los minutos que nos merecemos o los minutos que estamos dispuestos a jugar según nuestras capacidades”, señaló el exdefensor.

Finalmente, volvió a destacar la importancia del atacante para el club. “Creo que Vargas sí sería un aporte estando en la U, más siendo un tipo que es hincha y siente la camiseta, y eso también es importante a la hora de jugar. La U necesita un delantero y Vargas es el tipo indicado para ese puesto”, sentenció Waldo Ponce.