;

Nueva empresa de buses llega con pasajes más baratos al sur: este será su primer destino

La empresa debutó con tarifas promocionales y un servicio salón cama pensado para la temporada de verano.

Javiera Rivera

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Una nueva alternativa de transporte interurbano comenzó a operar en Chile justo en el inicio de la temporada de verano.

Se trata de Buses Alianza, empresa conformada por compañías regionales con experiencia en el rubro, que lanzó su primer recorrido con tarifas promocionales.

Por ahora, la firma ofrece viajes entre Santiago y Curicó, en la Región del Maule, con un precio de lanzamiento de $6.500 por tramo, tanto de ida como de regreso.

Revisa también

ADN

Según informó la compañía, el servicio se realiza en buses salón cama, con énfasis en la puntualidad y la atención al cliente.

Las salidas y llegadas en Curicó se realizan desde el terminal ubicado en Arturo Prat 780, mientras que en Santiago el arribo es al Terminal Sur, en Alameda 3850.

Los pasajes pueden adquirirse a través de Kupos.cl y en el sitio web oficial de Buses Alianza. Además, desde la empresa destacaron que el servicio es pet friendly, buscando posicionarse como una opción confiable y accesible para los viajes de verano.

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad