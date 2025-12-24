Nueva empresa de buses llega con pasajes más baratos al sur: este será su primer destino

Una nueva alternativa de transporte interurbano comenzó a operar en Chile justo en el inicio de la temporada de verano.

Se trata de Buses Alianza, empresa conformada por compañías regionales con experiencia en el rubro, que lanzó su primer recorrido con tarifas promocionales.

Por ahora, la firma ofrece viajes entre Santiago y Curicó, en la Región del Maule, con un precio de lanzamiento de $6.500 por tramo, tanto de ida como de regreso.

Según informó la compañía, el servicio se realiza en buses salón cama, con énfasis en la puntualidad y la atención al cliente.

Las salidas y llegadas en Curicó se realizan desde el terminal ubicado en Arturo Prat 780, mientras que en Santiago el arribo es al Terminal Sur, en Alameda 3850.

Los pasajes pueden adquirirse a través de Kupos.cl y en el sitio web oficial de Buses Alianza. Además, desde la empresa destacaron que el servicio es pet friendly, buscando posicionarse como una opción confiable y accesible para los viajes de verano.