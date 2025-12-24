Escándalo en Harvard: cárcel para extrabajador que robaba órganos de cadáveres donados para venderlos por internet

Un tribunal federal de Pensilvania dictó sentencia esta semana contra Cedric Lodge, el exgerente de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard, condenándolo a 8 años de prisión (96 meses) por liderar una red de robo y venta de restos humanos. Su esposa, Denise Lodge, recibió una pena de 12 meses y un día por su complicidad en el transporte de los órganos robados.

El caso, que ha conmocionado a la opinión pública por sus detalles grotescos, expuso cómo Lodge abusó de su posición durante años para desmembrar cadáveres donados a la ciencia y venderlos a coleccionistas de “rarezas”, informa AP News.

Un mercado de “baratijas” humanas

Según los fiscales, entre 2018 y 2022, Cedric Lodge robó cabezas, cerebros, piel, huesos y rostros diseccionados de la morgue en Boston, llevándolos a su casa en Goffstown, New Hampshire. En algunas ocasiones, incluso permitió que compradores entraran a la morgue de Harvard para “examinar cadáveres” y elegir qué partes querían comprar.

La fiscalía argumentó que Lodge trataba los restos de los donantes “como si fueran baratijas” (baubles) para venderlas con fines de lucro. Entre los clientes de esta red se encontraban Katrina Maclean, dueña de una tienda llamada “Kat’s Creepy Creations”, y Joshua Taylor, quien llegó a enviar pagos con notas que decían “cabeza número 7” y “braiiiiiins” (cerebros).

Detalles del horror

La investigación reveló transacciones perturbadoras, como la venta de piel humana destinada a ser curtida para crear cuero y encuadernar libros, o la venta de rostros diseccionados cuyo destino final es incierto. Denise Lodge, por su parte, facilitaba la logística negociando ventas online y enviando los restos por correo a estados como Pensilvania.

Harvard Medical School calificó las acciones de Lodge como una “traición abominable” a los valores de la institución y a las familias que, altruistamente, donaron los cuerpos de sus seres queridos para el avance de la medicina. Además de los Lodge, otros involucrados en la red, como Katrina Maclean, también se han declarado culpables de tráfico interestatal de restos robados.