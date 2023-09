Rusia atacó a diversas ciudades de Ucrania utilizando misiles crucero

Durante la jornada de este jueves, se registraron diversos ataques de misiles rusos en varias ciudades de Ucrania. Los autoridades reportaron que la ofensiva de Rusia causó la muerte de dos personas en Jersón y de al menos siete heridos en Kiev.

Según informó el ejército ucraniano, fueron alrededor de 43 misiles de crucero provenientes de Rusia los que tenían por destino distintas ciudades del país, de los cuales 36 resultaron ser derribados por las fuerzas de Ucrania.

Algunas de las ciudades que declararon haber sufrido ataques son Jersón, Kiev, Rivne, Leópolis y Járkov. Donde se dio a conocer sobre diversos daños en la infraestructura civil de las regiones atacadas.

De acuerdo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, la ofensiva proveniente de Rusia se registró a eso de las 03:40 de la madrugada. En tanto, los misiles fueron lanzados desde diez aviones estratégicos de la zona aérea rusa ubicada al oeste de Engels.

Por su parte, las fuerzas ucranianas utilizaron tropas de misiles antiaéreos, aviones de combate y unidades de los grupos móviles de fuego para repeler gran parte del ataque. Puesto a que 36 de los 43 misiles de Moscú resultaron ser derribados.

Tras el ataque, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales. “Anoche, Rusia lanzó otro ataque masivo con misiles contra Ucrania. Agradezco a todos nuestros rescatistas por su respuesta inmediata. Debemos trabajar juntos para privar completamente a Rusia de su potencial terrorista. En mis reuniones, la defensa aérea estará entre las principales prioridades”, sostuvo el mandatario.

Olena @ZelenskaUA and I arrived in Washington, D.C.

Important meetings ahead.

Last night, Russia launched another mass missile attack on Ukraine. I thank all of our rescuers for their immediate response.

We must work together to fully deprive Russia of its terrorist…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2023