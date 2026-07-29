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Evelyn Matthei arremete contra Ítalo Omegna tras polémicos dichos: “¿Cómo pueden haber otros tan enfermos del ‘mate’?”

La exalcaldesa también criticó a quienes grabaron y difundieron el video, y aseguró que normalizar estas conductas es igual de grave.

Javiera Rivera

Evelyn Matthei arremete contra Ítalo Omegna tras polémicos dichos: “¿Cómo pueden haber otros tan enfermos del ‘mate’?”

La jornada de este miércoles, la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, reaccionó a la polémica protagonizada por Ítalo Omegna (PNL).

Esto, luego de que se viralizara un video en el que lanzó comentarios de connotación sexual contra niños con trastorno del espectro autista (TEA).

Bajo ese contexto, la exalcaldesa de Providencia condenó el contenido del registro y apuntó contra las personas que participaron del programa “La Cofradía”, donde se grabó el video.

“¿Cómo puede haber alguien tan enfermo del mate que vaya a comprar una muñeca para regalársela a un señor?”, señaló.

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Luego, endureció sus críticas y cuestionó a quienes presenciaron la situación sin reprocharla.

“¿Cómo pueden haber otros tan enfermos del mate que participan en esto como si fuera natural? Y otro enfermo del mate que graba. Y otro estúpido que además lo sube”, afirmó.

Finalmente, Matthei sostuvo que las expresiones dirigidas a niños con divergencia neuronal fueron ofensivas y reprochó que se utilizaran con una connotación sexual.

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