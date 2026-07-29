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Revelan el despectivo comentario del abogado de Jorge Constanzo sobre Isidora: su madre reaccionó indignada

La progenitora cuestionó la forma en que la defensa se refirió a su hija y afirmó que ningún niño merece recibir ese trato.

Javiera Rivera

Revelan el despectivo comentario del abogado de Jorge Constanzo sobre Isidora: su madre reaccionó indignada

Gloria Ortiz, madre de Isidora, la niña de dos años que falleció tras caer desde un departamento ubicado en la comuna de Las Condes, expresó su indignación por la forma en que el abogado defensor de Jorge Constanzo se habría referido a su hija.

El episodio ocurrió durante la revisión de las medidas cautelares del imputado, instancia en la que el tribunal resolvió mantener la prisión preventiva de Constanzo, quien es investigado por la muerte de la menor.

Según informó Meganoticias, el periodista Julio Ahumada relató que, durante la audiencia judicial, el defensor del imputado se habría referido a Isidora como una “cabra chica”.

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“Me parece una falta de respeto enorme”

La expresión provocó la molestia de la progenitora, quien manifestó su rechazo al término utilizado.

“La defensa no trata a mi hija por su nombre, sino como una cabra chica que estaba al cuidado de su padre. Me parece una falta de respeto enorme”, sostuvo.

En esa línea, agregó: “Mi hija tiene nombre y apellido… pero ahora se llama Isidora Catalina Ortiz, porque el apellido de su padre no merece tenerlo. Es una falta de respeto haberse referido a mi hija de esa manera".

Al cierre del despacho de Meganoticias, el conductor Karim Butte calificó lo ocurrido como una “falta de respeto, falta de empatía y frialdad”.

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