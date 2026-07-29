Una exhaustiva investigación por el delito de robo con homicidio se encuentra desarrollando el Departamento de Criminalística (LABOCAR) de Carabineros, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre adulto a un costado de la caletera de la Ruta 5, a la altura del kilómetro 44 en dirección a Santiago.

El cadáver de la víctima fue encontrado a metros de un camión de carga que mantenía una gran cantidad de fierros y chatarra en su parte trasera.

En el sitio del suceso, personal especializado fijó y levantó al menos siete casquillos de bala, dando cuenta del violento ataque armado ejecutado contra el fallecido, quien presentaba un impacto balístico en la zona posterior de su cuerpo.

La hipótesis policial: Robo de material y disparos a quemarropa

Las primeras pericias desarrolladas por Carabineros apuntan a que el crimen se produjo en el contexto de la sustracción de elementos metálicos acumulados en un sitio eriazo colindante a la carretera.

Respecto a la dinámica y la línea investigativa, el capitán Andrés Saiz Tamayo, del Departamento de Criminalística de Carabineros, precisó el contexto en el que se habría registrado el ataque.

“El sitio del suceso en sí corresponde a un sector donde existe un cúmulo de chatarra y distintos materiales de fierro. No se descarta en este caso que el vehículo o los participantes del hecho hayan intentado sustraer estos elementos para alguna comercialización y, eventualmente, huir del lugar”, explicó el capitán Saiz.

Los equipos periciales evalúan dos posibles escenarios sobre cómo ocurrieron los hechos: que la víctima haya sido atacada mientras el camión estaba en movimiento (lo que habría provocado que perdiera el control de la máquina) o que la víctima fuera un transeúnte o participante separado de los ocupantes que se encontraban en la cabina del vehículo de carga.

El personal policial continúa realizando empadronamientos de testigos, revisión de cámaras de seguridad de la ruta y peritajes balísticos para dar con los autores del mortal ataque y esclarecer la dinámica exacta de los hechos.