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FOTO. Ítalo Omegna ofrece disculpas por sus dichos junto a “La Cofradía”, denuncia amenazas de muerte y anuncia que se entregará al Ministerio Público

A través de redes sociales, el exasesor del PNL reconoció no haber estado “a la altura del criterio que se requería” y admitió una falta de respeto inexcusable.

Gonzalo Miranda

Ítalo Omegna

Ítalo Omegna

A través de un comunicado público difundido este lunes, el asesor legislativo y comediante Ítalo Omegna ofreció disculpas públicas “sinceras, profundas y sin maticestras la controversia generada por sus comentarios viralizados junto a sus compañeros de "La Cofradía".

Junto con asumir la responsabilidad por sus palabras, reveló que ha sufrido severas consecuencias personales (incluyendo la pérdida de empleos y amenazas de muerte) y anunció acciones ante la justicia.

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En el documento, Omegna reconoció no haber estado “a la altura del criterio que se requería” y admitió una falta de respeto inexcusable.

No supe calibrar adecuadamente los límites entre mi rol humorístico dentro de La Cofradía y la responsabilidad pública que implicaba desempeñarme como asesor legislativo“, señaló, enfatizando que sus palabras no podían desligarse de su cargo institucional.

El profesional hizo alusión directa a los grupos afectados por sus bromas, mencionando a familias que crían a niños con autismo y a personas sobrevivientes de abusos. “Entiendo que para ellas esto no fue una broma, sino una falta de respeto hacia su realidad y su lucha cotidiana (...) A todas esas personas y a sus familias les pido perdón desde el fondo de mi corazón”, expresó.

Amenazas de muerte, pérdida de empleos y diligencias ante la Fiscalía

Respecto a las repercusiones tras la difusión de sus comentarios, Omegna describió las últimas jornadas como “extremadamente difíciles” para él y su entorno personal. Según detalló, ha recibido amenazas de muerte, perdió dos puestos de trabajo y enfrenta acusaciones que calificó de “una gravedad absoluta que no se ajustan a la realidad”.

Ante este escenario, anunció que tomará acciones concretas ante las autoridades para esclarecer los hechos: “Me presentaré voluntariamente ante el Ministerio Público, entregaré mis dispositivos electrónicos y aportaré toda la información necesaria para que los hechos sean investigados y esclarecidos”.

Finalmente, el profesional indicó que grabó una entrevista para el programa Sin Filtros para abordar el tema de manera detallada, concluyendo que espera que “la verdad se conozca con la misma rapidez con que se difundieron las acusaciones”.

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