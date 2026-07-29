Ausencia de Hotuiti Teao en plena emergencia climática genera dudas: esto se sabe sobre su viaje

La ausencia del diputado Hotuiti Teao durante la emergencia provocada por el sistema frontal que afectó a gran parte del país generó cuestionamientos. Y aún más, luego que se conociera que se encontraba de viaje en Europa.

Según informó Meganoticias, el parlamentario independiente, solicitó permiso para salir de Chile entre el 16 de julio y el 2 de agosto, fechas que coincidieron con el inicio del temporal y con una semana distrital.

De acuerdo con el medio citado, Teao viajó a Francia e Inglaterra y, hasta el cierre del reportaje, no había entregado explicaciones públicas sobre los motivos de su salida.

No obstante, este no ha sido su único viaje reciente.

El reportaje señala que en julio el diputado habría asistido al Congreso solo 10 días y que previamente también viajó a Estados Unidos entre el 27 de junio y el 5 de julio, igualmente durante una semana distrital.

A ello se suma un antecedente de 2025, cuando la Cámara debió votar una autorización para que el legislador se ausentara por 30 días con el fin de realizar un viaje personal a Brasil, Dubái y Taiwán.

Finalmente, el caso reabrió el debate sobre los viajes personales que realizan algunos parlamentarios durante estos períodos, mientras sigue pendiente una propuesta para modificar el reglamento que regula este tipo de permisos.