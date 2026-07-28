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VIDEO. Aumenta la polémica en ‘La Cofradía’: integrante presenta su renuncia y acusa mal manejo de la crisis

Diego Dahmér explicó las razones de su salida y aseguró que la respuesta del equipo frente a la controversia fue insuficiente.

Javiera Rivera

Aumenta la polémica en La Cofradía: integrante presenta su renuncia y acusa mal manejo de la crisis

Aumenta la polémica en La Cofradía: integrante presenta su renuncia y acusa mal manejo de la crisis

Las repercusiones por el polémico video que involucró a integrantes de La Cofradía continúan.

Esta vez fue Diego Dahmér, uno de los rostros del programa de streaming, quien anunció públicamente su renuncia y cuestionó el manejo que tuvo el equipo tras la difusión del polémico video.

A través de un registro publicado en Instagram, el creador de contenido explicó que decidió abandonar el proyecto luego de considerar insuficiente la respuesta entregada por el equipo frente a la controversia.

La polémica comenzó tras la viralización de un video grabado durante una celebración privada, en el que aparecía Ítalo Omegna (PNL), realizando comentarios de connotación sexual sobre menores con trastorno del espectro autista (TEA).

En su declaración, Dahmér fue enfático en marcar distancia del contenido del registro y aseguró que sus “límites personales y laborales” fueron sobrepasados.

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“Condeno completamente el video”, señaló, agregando que su decisión no responde únicamente a las imágenes difundidas, sino también a la forma en que se enfrentó la crisis al interior del proyecto.

Según relató, apenas conoció el contenido solicitó que existiera una declaración o disculpa pública para asumir responsabilidades. Sin embargo, afirmó que su planteamiento no fue considerado.

Asimismo, criticó que la situación intentara justificarse durante una transmisión en vivo, asegurando que aquello solo agravó la polémica.

“Yo no puedo verme asociado a banalizar o hacer que un tema grave se vea como algo menor o como simples chistes en base a la libertad de expresión”, sostuvo.

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