El Instituto Mises Cono Sur anunció la desvinculación de Ítalo Omegna, militante del Partido Nacional Libertario (PNL), luego de la controversia generada por la difusión de un video en redes sociales donde aparece junto a otros integrantes realizando comentarios que fueron ampliamente cuestionados por incluir referencias a menores de edad y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La grabación, registrada en el contexto de una celebración del programa de streaming “La Cofradía”, comenzó a viralizarse durante las últimas horas y provocó críticas desde organizaciones de defensa de la infancia, agrupaciones vinculadas al autismo y sectores políticos.

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En el video se observa a Omegna junto a Emiliano Fernández y Fernando Ortiz intercambiando regalos y realizando bromas de contenido sexual sobre menores de edad. Además, una de las intervenciones hizo alusión a niños con TEA, situación que generó rechazo por considerar que se utilizó una condición de vulnerabilidad como objeto de burla.

Ola de críticas

Tras la difusión del registro, la Federación Nacional de Autismo (FENAUT) y la Fundación FUAN condenaron el contenido y exigieron la salida de Omegna de sus funciones vinculadas al ámbito legislativo.

Ambas organizaciones señalaron que este tipo de expresiones contribuyen a reforzar estigmas y pueden normalizar discursos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

La polémica también alcanzó al Congreso. La bancada del Partido de la Gente (PDG) calificó el video como “inaceptable” y emplazó al Partido Nacional Libertario a pronunciarse sobre el comportamiento de uno de sus colaboradores.

Además de ser Jefe de Vinculación del Instituto Mises Cono Sur, centro de estudios y academia libre en Santiago que promueve la economía de mercado, Omegna se desempeñaba como jefe de gabinete del diputado PNL Hans Marowski,

Durante la madrugada de este domingo, el Instituto Mises Cono Sur comunicó que inició el proceso para terminar sus funciones como director de vinculación. La entidad explicó que la decisión se tomó tras analizar el registro audiovisual y sostuvo que las expresiones difundidas eran “incompatibles” con los valores y estándares exigidos a sus integrantes.

“El Instituto reafirma su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes”, señaló la organización, agregando que rechaza cualquier conducta que implique abuso o vulneración de derechos de menores.

Hasta ahora, Omegna y los otros participantes del video no han emitido declaraciones públicas respecto a la controversia. Tampoco se han informado nuevas medidas desde las demás instituciones donde el militante mantiene funciones.