;

La fecha límite que puso el Gobierno para recuperar el borde costero de Coquimbo tras sistema frontal

La meta busca habilitar cerca de 14 kilómetros de litoral para reactivar la actividad económica tras los daños provocados por el temporal.

Martín Neut

LA SERENA: Presidente visita faro monumental

LA SERENA: Presidente visita faro monumental / Sonia Tupayachi

El Gobierno continúa delineando las medidas de reconstrucción para las regiones afectadas por el reciente sistema frontal que impactó al norte del país.

En ese marco, el Presidente José Antonio Kast anunció que uno de los principales objetivos será recuperar el borde costero de la región de Coquimbo antes de Fiestas Patrias, con el propósito de reactivar la actividad turística durante una de las temporadas de mayor movimiento económico.

Revisa también:

ADN

Desde La Serena, el Mandatario afirmó que los trabajos se concentrarán en despejar el litoral dañado por el temporal. "Desde el Faro hasta la Cruz (del Tercer Milenio) son casi 14 kilómetros de costa. Es una costa maravillosa y el compromiso es que de aquí a las Fiestas Patrias podamos tener despejadas las costas“, señaló.

“El turismo genera también muchas fuentes laborales”

El Mandatario sostuvo que esta intervención forma parte de un plan de reconstrucción más amplio, que también contempla apoyo para sectores productivos afectados como la agricultura, la pesca artesanal y la pequeña y mediana minería.

“El turismo genera también muchas fuentes laborales y nuestra subsecretaria de Turismo está enfocada en eso", destacó.

Asimismo, el Presidente aseguró que la prioridad sigue siendo enfrentar la emergencia y completar la evaluación de daños, aunque recalcó que ya se trabaja en una reconstrucción de largo plazo.

“Tenemos que recuperar y reconstruir las regiones más afectadas, que son Coquimbo y Atacama. Los recursos van a estar disponibles para esa reconstrucción", afirmó.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad