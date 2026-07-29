La fecha límite que puso el Gobierno para recuperar el borde costero de Coquimbo tras sistema frontal

El Gobierno continúa delineando las medidas de reconstrucción para las regiones afectadas por el reciente sistema frontal que impactó al norte del país.

En ese marco, el Presidente José Antonio Kast anunció que uno de los principales objetivos será recuperar el borde costero de la región de Coquimbo antes de Fiestas Patrias, con el propósito de reactivar la actividad turística durante una de las temporadas de mayor movimiento económico.

Desde La Serena, el Mandatario afirmó que los trabajos se concentrarán en despejar el litoral dañado por el temporal. "Desde el Faro hasta la Cruz (del Tercer Milenio) son casi 14 kilómetros de costa. Es una costa maravillosa y el compromiso es que de aquí a las Fiestas Patrias podamos tener despejadas las costas“, señaló.

“El turismo genera también muchas fuentes laborales”

El Mandatario sostuvo que esta intervención forma parte de un plan de reconstrucción más amplio, que también contempla apoyo para sectores productivos afectados como la agricultura, la pesca artesanal y la pequeña y mediana minería.

“El turismo genera también muchas fuentes laborales y nuestra subsecretaria de Turismo está enfocada en eso", destacó.

Asimismo, el Presidente aseguró que la prioridad sigue siendo enfrentar la emergencia y completar la evaluación de daños, aunque recalcó que ya se trabaja en una reconstrucción de largo plazo.

“Tenemos que recuperar y reconstruir las regiones más afectadas, que son Coquimbo y Atacama. Los recursos van a estar disponibles para esa reconstrucción", afirmó.