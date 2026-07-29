Se retrasa el debut del VAR en la Primera B: revelan la fecha en la que comenzaría su uso
En un principio, el videoarbitraje debía comenzar a funcionar a partir de la primera fecha de la segunda rueda de la Liga de Ascenso, lo que no ocurrió.
En la previa del inicio de la segunda rueda de la Primera B, la gran novedad era la inclusión del VAR en la categoría, noticia que fue anunciada con bombos y platillos.
En un principio, la implementación del videoarbitraje debía comenzar directamente desde la fecha 16, lo cual, como ya vimos, no ocurrió.
Como era de esperar, rápidamente surgieron las dudas sobre cuando llegaría la tecnología a los partidos de la Liga de Ascenso, medida que ha sido sugerida por los clubes haces mucho tiempo.
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Según información del medio Primera B Chile, el VAR recién comenzará a ser utilizado en todos los partidos de la categoría de plata a partir de la jornada 19, la cual arranca el 7 de agosto.
Si finalmente esta fecha se confirma, el partido que contará con el estreno del videoarbitraje será el choque entre Unión Española y Deportes Antofagasta, en el Estadio Santa Laura.
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