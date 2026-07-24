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“No solo hay que sancionar al que la tira, sino al que la financia”: Desbordes por ataque con molotov en el Instituto Nacional

El alcalde de Santiago llamó a profundizar las investigaciones para identificar a quienes organizan, instigan y entregan apoyo logístico a los ataques.

Martín Neut

Instituto Nacional

Instituto Nacional / CBA

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió este viernes a los nuevos hechos de violencia registrados en el Instituto Nacional, luego de que un grupo de encapuchados con overoles blancos lanzara bombas molotov desde el interior del establecimiento.

El ataque dejó dos detenidos y provocó un incendio en un vehículo estacionado, desde el que debieron ser rescatados dos menores de 6 y 7 años.

Frente a lo ocurrido, el jefe comunal insistió en que las investigaciones deben ir más allá de quienes ejecutan los ataques.

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“Hay que desbaratar a quienes están detrás” y, por ello, sostuvo que es necesario “no solo sancionar a los que lanzan la molotov, sino también a los que están financiando, a los que están dando la logística, a los que adoctrinan, a los que entrenan".

“Es momento para desbaratar a este grupo”

Desbordes recordó además que el municipio ya no administra el Instituto Nacional, tras el traspaso al Servicio Local de Educación Pública (SLEP), aunque valoró el trabajo investigativo realizado durante el año pasado.

“Es momento para desbaratar a este grupo”, afirmó, destacando las detenciones y formalizaciones logradas en ese periodo.

En la misma línea, el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, condenó los hechos y pidió que “la justicia sea implacable y condene a los responsables”.

Asimismo, señaló que espera que la investigación determine “si es que hay adultos que han participado y han instigado este tipo de conductas violentas”, advirtiendo que estos hechos ponen en riesgo a la comunidad y contribuyen “al deterioro y la destrucción de la educación pública en nuestro país”.

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