Arturo Squella respalda a exsubsecretario de Hacienda tras su renuncia por test de droga positivo: “Le creo totalmente”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, salió en defensa del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez Oyarzún, luego de que el Gobierno confirmara que su renuncia estuvo motivada por un segundo examen de detección de drogas con resultado positivo, realizado en junio.

Tras conversar con la exautoridad, el senador aseguró que confía en su versión y llamó a esperar el resultado de la contramuestra.

“Le creo totalmente, no solo por la explicación que da del caso, con la cronología de los exámenes, porque falta, por supuesto, todavía la contramuestra, que es fundamental", afirmó.

Squella también destacó la trayectoria de Rodríguez en el servicio público y sostuvo que la situación "no me calza para nada con lo que uno podría imaginarse de alguien que está en esta situación“.

Asimismo, valoró su gestión al frente de la Subsecretaría de Hacienda, asegurando que “ha hecho un trabajo impecable”, y expresó su deseo de que “cuanto antes se pueda aclarar esta lamentable situación”.