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“Se debería eliminar”: alcalde Desbordes carga contra el Consejo de Monumentos por rechazo a instalar reja en Fuente Alemana

El jefe comunal acusó al organismo de rechazar “de manera irresponsable” una propuesta para resguardar el histórico monumento.

Ruth Cárcamo

Cedida

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El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acusó que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) rechazó la propuesta para instalar una reja de protección en torno a la Fuente Alemana, emplazada en el Parque Forestal.

En octubre del año pasado, el municipio reinauguró el monumento tras un proceso de restauración. No obstante, apenas un día después de su reapertura, este fue vandalizado. A raíz de esa situación, Desbordes propuso la instalación de un cierre perimetral para resguardarlo.

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Agencia Uno | Mario Desbordes / Sebastian Beltran Gaete

“Hace más de un año, el municipio pidió autorización para instalar una reja patrimonial amplia y alta. De manera tal que en el día el monumento estuviera abierto a la ciudadanía, y en la noche pudiéramos cerrarlo y cuidarlo”, señaló el jefe comunal.

“Eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales”

“Lamentablemente, el consejo nos rechazó esta solicitud de manera irresponsable”, dijo el alcalde, quien añadió que el CMN argumentó que la reja “no es conveniente, porque a ellos no les gusta. No hay argumento. Es ‘no nos parece, debe preocuparse de buscar una solución para brindarle la seguridad’, pero no me dicen cuál”.

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En esa línea, respaldó el proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades. “Es una tremenda medida, porque este daño es millonario, pero sale prácticamente gratis causarlos”, sostuvo.

“Se debería dictar una norma de cómo se tratan los monumentos nacionales y, con todo cariño, eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales”, agregó Mario Desbordes.

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