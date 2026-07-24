Temblor se percibe en la zona norte de Chile: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Un sismo de magnitud 5,4 se registró la tarde de este viernes en la zona norte del país, siendo percibido en distintos sectores de la Región de Antofagasta.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 15:38 horas y tuvo su epicentro a 78,96 kilómetros al este de Socaire, a una profundidad de 243,48 kilómetros.

En tanto, Senapred informó que, a través del Sinapred, se encuentra evaluando posibles daños a personas, afectaciones a servicios básicos e infraestructura. Hasta el momento, no se han reportado emergencias asociadas al sismo.