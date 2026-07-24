Dos estudiantes de 16 y 17 años fueron detenidos durante incidentes registrados este viernes en las inmediaciones del Instituto Nacional, en el centro de Santiago.

De acuerdo con los antecedentes policiales, un grupo de alumnos lanzó cerca de diez artefactos incendiarios contra personal de Carabineros y mobiliario público.

Durante los desórdenes, uno de los elementos alcanzó la parte delantera de un vehículo estacionado que mantenía en su interior a dos niños de 6 y 7 años.

El automóvil sufrió un amago de incendio, pero los menores resultaron ilesos y no se reportaron daños de consideración.

Estudiantes serán formalizados por lanzamiento de bombas molotov

El fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Jorge Muñoz, informó que los detenidos pasarán durante la tarde a control judicial. “Van a ser formalizados por el delito de lanzamiento de bombas molotov y desórdenes públicos”, confirmó el persecutor.

Muñoz detalló que el vehículo afectado se encontraba en las cercanías del establecimiento cuando comenzaron los ataques. “Este vehículo se incendió en su parte delantera, no causando grandes daños, y los niños no se encontrarían con lesiones”, precisó.

El jefe del Departamento OS9 de Carabineros, comandante Fernando Bozo, indicó que el operativo fue desarrollado en coordinación con personal de Control de Orden Público. “Momentos antes, junto a otro grupo de aproximadamente seis individuos más, lanzaban elementos incendiarios contra personal de Carabineros y también contra el mobiliario público”, señaló.

Tras las detenciones, personal del GOPE realizó diligencias al interior del Instituto Nacional para recabar evidencia y establecer la participación de otros involucrados. Los dos adolescentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y serán formalizados ante el tribunal de garantía correspondiente.