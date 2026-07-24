Gracias a audio clave: Cadena perpetua para hombre de 60 años por violar reiteradamente a su hijastra en Alto Hospicio

La Fiscalía de Alto Hospicio obtuvo una condena de presidio perpetuo simple contra un hombre de 60 años de edad, imputado por abusar sexualmente y violar de manera reiterada a su hijastra. Los hechos delictuales se iniciaron cuando la víctima tenía apenas 7 años de edad.

Durante el desarrollo del juicio oral, el tribunal acogió de manera unánime la petición del Ministerio Público, aplicando la pena máxima contemplada en la legislación vigente para este tipo de agresiones.

Un audio delator y la agravante de alevosía

La fiscal de la causa, Camila Alba Racín, presentó ante el tribunal de juicio oral un completo set de pruebas testimoniales, periciales y documentales. Entre las evidencias más determinantes se incluyó el testimonio directo de la víctima y un registro de audio clave en el cual el imputado reconocía explícitamente la autoría de los ultrajes. En dicha grabación, el agresor le proponía a la menor un acuerdo económico a cambio de no presentar una denuncia judicial en su contra.

La indagatoria acreditó que los delitos se perpetraron de manera sistemática entre los años 2013 y 2000. El condenado aprovechaba los periodos en que la madre de la niña debía ausentarse del hogar por motivos de salud para concretar las agresiones. Asimismo, valiéndose de su rol de cuidado parental, manipuló progresivamente la confianza de su hijastra para someterla y obligarla a guardar estricto silencio.

Debido a estas particulares circunstancias, la Fiscalía logró incorporar en el juicio la agravante de alevosía. Esta calificación penal fue la que permitió al tribunal dictar la pena de presidio perpetuo, apartando al agresor de la sociedad de manera indefinida.

La denuncia en 2025 y el impacto psicológico

El calvario de agresiones sistemáticas generó profundas afectaciones psicológicas en la víctima. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2025 cuando la joven logró vencer el temor y revelar lo sucedido a su hermana. Tras compartir la experiencia, ambas concurrieron ante la policía para formalizar la denuncia penal que originó la investigación de la Fiscalía.

La veracidad del relato y la extensión del daño psicológico y físico fueron ratificados en el estrado por profesionales de la salud del norte del país. El tribunal ponderó los informes y declaraciones entregadas por especialistas del Hospital Regional de Iquique y del Servicio Médico Legal (SML), cuyas conclusiones científicas resultaron fundamentales para desvirtuar la presunción de inocencia del agresor y dictar el fallo condenatorio.