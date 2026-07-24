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VIDEO. La Velada del Año 6 en directo: a qué hora es y cómo ver gratis el evento de Ibai en Chile

La sexta versión del evento más grande de los creadores de contenido se llevará a cabo en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Nicolás Lara Córdova

La Velada del Año 6 en directo: a qué hora es y cómo ver gratis el evento de Ibai en Chile

El conocido creador de contenidos español, Ibai Llanos realizará este fin de semana la sexta edición de La Velada del Año, uno de los eventos de boxeo entre influencers hispanoamericanos más importantes.

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La velada se realizará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja, en la ciudad de Sevilla.

¿A qué hora es la Velada del Año 6 de Ibai Llanos y cómo ver en Chile?

Esta edición de la Velada del Año iniciará a las 14:00 horas de Chile, y tendrá una duración aproximada de ocho horas.

En esta oportunidad habrá 10 combates en total, donde, además, habrá espectáculos musicales de diversos cantantes hispanohablantes.

  • Yandel
  • Juanes
  • Lucho RK & La Pantera
  • Bad Gyal
  • Anuel AA

La Velada del Año 6 se transmitirá de manera gratuita a través de los canales de YouTube y Twitch de Ibai LLanos.

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