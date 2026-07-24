Reportan serios incidentes fuera del Instituto Nacional: hay al menos tres detenidos

El Instituto Nacional quedó sin clases durante esta jornada luego de una serie de incidentes registrados en el exterior del establecimiento, en pleno centro de Santiago.

De acuerdo con los primeros antecedentes, personas encapuchadas salieron del recinto y se enfrentaron con personal de Carabineros.

El procedimiento policial dejó al menos tres personas detenidas. En tanto, los funcionarios permanecen desplegados en el sector para controlar la situación y evitar nuevos desórdenes.

Las autoridades informaron una restricción de la pista de buses en Alameda al poniente, a la altura de Arturo Prat, lo que podría generar congestión y retrasos en los recorridos del transporte público que circulan por el centro de la capital.