En la edición de Los Tenores de este viernes 24 de julio, nuestros panelistas anticiparon el partido de Colo Colo ante Deportes Limache y escucharon las palabras del agente de Vozinha, quien entregó detalles del posible arribo del arquero al “Cacique”.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Víctor Cruces, Felipe Puccio y Carlos Costas comentaron los nuevos detalles del caso Sartor y las palabras de Fernando Gago en la conferencia de prensa de la Universidad de Chile.

Además, supieron de las novedades en cuanto al caso de Sergio Jadue y conversaron Juan Lara, árbitro chileno que participó en el Mundial 2026.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 24 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.