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VIDEO. Los Tenores, entre las conversaciones de Vozinha con Colo Colo y los nuevos antecedentes del caso Sartor

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también dialogaron con Juan Lara Luco, árbitro chileno que participó en el Mundial 2026

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este viernes 24 de julio, nuestros panelistas anticiparon el partido de Colo Colo ante Deportes Limache y escucharon las palabras del agente de Vozinha, quien entregó detalles del posible arribo del arquero al “Cacique”.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Víctor Cruces, Felipe Puccio y Carlos Costas comentaron los nuevos detalles del caso Sartor y las palabras de Fernando Gago en la conferencia de prensa de la Universidad de Chile.

Además, supieron de las novedades en cuanto al caso de Sergio Jadue y conversaron Juan Lara, árbitro chileno que participó en el Mundial 2026.

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ADN

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 24 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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