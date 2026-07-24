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Un fichaje top es ofrecido a la UC: jugó en Europa y fue MVP de la MLS

El delantero venezolano Josef Martínez, quien quedó libre tras su paso por Xolos de Tijuana, surgió como opción para reforzar al elenco cruzado de cara al segundo semestre.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

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Universidad Católica se prepara para afrontar un exigente segundo semestre, con el foco puesto en los octavos de final de la Copa Libertadores. Si bien la dirigencia del club ha reconocido públicamente las dificultades para incorporar nuevos refuerzos, en las últimas horas surgió una inesperada oportunidad de mercado para el elenco cruzado.

Según informó el periodista Rodrigo Arellano, Josef Martínez fue ofrecido a la UC de cara a la segunda parte de la temporada. El delantero venezolano de 33 años finalizó de mutuo acuerdo su contrato con los Xolos de Tijuana y actualmente se encuentra como agente libre.

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“Han existido contactos. El jugador está libre tras su paso por Xolos. La duda cruzada está en los cupos inter (extranjeros), pero se analiza como oportunidad de mercado para la Libertadores", afirmó el comunicador.

Asimismo, el periodista Felipe Cárdenas de The Athletic señaló que Martínez cuenta con ofertas de Ecuador, Chile y Colombia, aunque advirtió que “el ex MVP de la MLS está entrenando en Miami y priorizará una oferta de la MLS”.

El seleccionado venezolano cuenta con una extensa trayectoria, que incluye pasos por clubes como Young Boys, Torino, Atlanta United e Inter Miami. Fue en Estados Unidos donde alcanzó su mejor versión, al ser elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS en 2018. Además, compartió camarín con Lionel Messi y figura en el sexto lugar en la tabla de máximos anotadores de la liga estadounidense con 130 goles.

Durante el primer semestre de 2026, Martínez disputó solo 9 partidos con la camiseta de Xolos de Tijuana y anotó un gol. Ahora, la UC deberá evaluar si avanza por su fichaje, mientras el atacante espera definir su próximo destino con la MLS como primera opción.

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