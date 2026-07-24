“Operación Tailandia”: extraditan desde España a último imputado por red de pedofilia desbaratada en Chillán

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la extradición desde España de un hombre de 35 años acusado de violación y producción de material pornográfico infantil, quien era el último imputado pendiente de captura en una de las aristas de la denominada “Operación Tailandia”, investigación que desbarató una red de pedofilia con base en Chillán.

El sujeto fue detenido en diciembre de 2025 en la ciudad de Málaga, luego de ser ubicado mediante una notificación de Interpol, y este viernes fue trasladado a Chile para enfrentar el proceso judicial.

El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Chillán, subprefecto Iván Velásquez, explicó que la investigación, iniciada en 2023 y desarrollada en dos etapas, ha permitido establecer la participación de 20 personas, de las cuales 14 ya fueron condenadas.

Sobre el imputado extraditado, precisó que se le atribuyen los delitos de violación y producción de material pornográfico infantil en una causa con una única víctima.

“Durante el complejo proceso investigativo realizado por detectives de esta brigada especializada, se fueron identificando a personas que participaban en las grabaciones, y de esta forma se individualizó y se inició la persecución penal correspondiente", señaló el subprefecto Velásquez.