Gago recupera a dos figuras en la U para el inicio de la segunda rueda: “Van a estar en consideración”

Universidad de Chile volverá a la acción este domingo cuando visite a Audax Italiano por el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera 2026. En la previa del encuentro, Fernando Gago habló en conferencia de prensa y entregó una positiva noticia para los azules.

Consultado por las recuperaciones de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, el técnico argentino confirmó que ambos superaron sus respectivas lesiones y estarán nuevamente disponibles para el duelo en La Florida.

“Charles y Eduardo sí, van a estar en consideración para estar convocados“, afirmó el DT, dejando abierta la posibilidad de que los bicampeones de América con La Roja sumen minutos ante el cuadro itálico.

Gago también se refirió al estadio de Matías Zaldivia y afirmó que “está en el proceso final de recuperación. Ya le quedan los últimos días para terminar de soltarlo como queremos y ponerlo bien físicamente para que pueda sostener todos los partidos que vienen“.

Además, el entrenador azul se refirió a la situación de Octavio Rivero y analizó las variantes ofensivas que tendrá a disposición una vez que pueda contar con todos sus delanteros: Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y el propio atacante uruguayo.

“Son tres jugadores muy importantes para lo que nosotros queremos del equipo. Tienen distintas características e incluso pueden jugar juntos y complementarse muy bien”, afirmó.

“En el caso de Octavio iremos viendo a medida de que lo vaya viendo en campo. Obviamente ya está en los procesos finales de su recuperación y vamos a necesitar ponerlo bien desde el lado físico y futbolístico para encontrar su mejor versión cuando regrese”, concluyó Gago.